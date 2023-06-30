Apa Itu Infeksi Bakteri, Penyakit yang Diderita Madonna

PENYANYI legenda Madonna sempat mendapatkan perawatan intemsif di ICU usai tidak sadarkan diri saat berada di kediamannya di New York. Sang manajer, Guy Oseary mengumumkan bahwa Madonna dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif di ruang ICU karena mengalami infeksi bakteri yang cukup serius.

"Pada hari Sabtu, 24 Juni, Madonna mengalami infeksi bakteri serius yang membuatnya harus dirawat di ICU selama beberapa hari," tulis Oseary dalam keterangannya di Instagram. Namun kini kondisi Madonna sudah semakin membaik namun perlu perawatan agar putih total.

"Kesehatannya membaik, namun dia masih dalam perawatan medis. Pemulihan penuh diharapkan," tambahnya. Kini Madonna sudah boleh pulang dan dirawat di rumahnya.

Akibat kejadian tersebut, Madonna harus menunda tur konser peringatan 40 tahunnya berkarier di dunia musik. Konser bertajuk The Madonna: The Celebration Tour, dijadwalkan berlangsung dari 15 Juli 2023 di Vancouver, Kanada.

Tak hanya itu, Madonna juga akan menggelar tur konser hingga 30 Januari 2024 dengan mengunjungi kota-kota di Amerika Utara dan Eropa mengantisipasi 84 pertunjukan.

Lalu, apa itu Infeksi Bakteri?

Dilansir dari Cleveland Clinic, infeksi bakteri adalah kondisi pertumbuhan bakteri dan racun di dalam tubuh. Ketika tubuh mengalami infeksi akan menyerang area kulit, paru-paru, usus, jantung, darah, dan area lainnya di tubuh.

Bakteri berbahaya dari lingkungan, orang atau hewan yang terinfeksi, gigitan serangga, atau sesuatu yang terkontaminasi dapat menyebabkan infeksi. Bakteri yang biasanya tidak berbahaya tetapi masuk ke tempat yang tidak seharusnya di tubuh Anda juga dapat menyebabkan infeksi.

Apa saja jenis infeksi bakteri?

Infeksi bakteri sendiri banyak jenisnya tergantung bagian tubuh yang terpapar. Berikut jenis-jenisnya.

- Keracunan makanan (gastroenteritis).

- Infeksi kulit, telinga atau sinus

- Infeksi menular seksual (IMS)

- Pneumonia bakteri

- Infeksi saluran kemih (ISK).