5 Rekomendasi Pantai Cantik di Bulukumba, Cocok buat Habiskan Masa Liburan Sekolah

BULUKUMBA di Sulawesi Selatan dikenal memiliki pesona bahari luar biasa? Pasalnya, wilayah Bulukumba ialah pesisir.

Tidak heran, jika Anda akan menemukan kawasan pantai cantik dan juga memesona. Kawasan ini cocok untuk dijadikan destinasi wisata saat liburan sekolah.

Saat liburan tiba, tak ada salahnya bukan jika Anda mencoba pelesiran ke Bulukumba. Deretan pantai eksotisnya akan membuat siapa saja yang melihatnya akan dibuat betah.

Berikut Okezone rangkumkan 5 pantai terbaik di Bulukumba yang bisa Anda eksplor dan masuk ke dalam list liburan di masa liburan sekolah anak;

1. Pantai Ujung Tiro

Bulukumba juga memiliki rekomendasi pantai lainnya, lho yaitu salah satunya adalah Pantai Ujung Tiro.

Berlokasi di Kecamatan Bontotiro, Desa Ekatiro. Kawasan ini termasuk pantai yang cantik dan hits di Sulawesi Selatan.

Saat berkunjung ke pantai ini, Anda Akan disuguhi dengan lautnya yang bersih, hamparan pasirnya putih, ditambah banyaknya pohon kelapa yang berjejer di sepanjang pantai tersebut.

(Foto: dok. Ayu)

Kemudian wisatawan juga dapat menyeberang ke pulau kecil, di mana lokasinya berada kurang lebih 20 meter dari lokasi bibir pantai. Pulau kecil ini termasuk salah satu titik spot terbaik, lho.

2. Pantai Bara

Pantai Bara juga tak kalah menarik dan terkenal, memiliki pasir putih. Maka bisa jadi salah satu alternatif dan rekomendasi mengunjungi destinasi wisata pantai di Bulukumba. Lokasinya sekitar 2 kilometer dari Pantai Tanjung Bira dan sekitar 40 kilometer dari Kota Bulukumba.

Pengunjung dapat menikmati suasana pantai dengan semilir angin yang segar. Selain itu, Anda juga bisa berteduh di bawah pohon kelapa yang banyak berderet di sepanjang pesisir pantai.

Pemandangan dari hamparan laut biru yang tenang bisa menjadi pilihan tepat untuk Anda yang ingin melepas penat.

3. Pantai Tanjung Bira

Selanjutnya adalah Pantai Tanjung Bira, lokasinya ada di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan atau hanya 300 meter dari Pantai Lemo Lemo.

Menariknya, Pantai Tanjung Bira ini namanya sudah cukup populer di kalangan wisatawan domestik dan mancanegara. Hal itu karena, Tanjung Bira memiliki pemandangan yang sangat luar biasa. Serta para wisatawan bisa menjelajahi bawah laut dengan cara snorkeling atau diving. Anda harus coba berkunjung ke tempat ini, ketika berada di Sulawesi Selatan.