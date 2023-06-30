10 Tempat Wisata Populer Samarinda, Kota dengan Bentang Alam Indah di Tanah Borneo

SAMARINDA yang merupakan ibu kota Kalimantan Timur, populer karena wisata alamnya yang begitu memesona.

Kalimantan memang identik dengan hutan yang menyimpan keindahan luar biasa lantaran banyak yang belum terjamah manusia.

Pesona alam yang masih asri menjadikan Samarinda selalu ramai dikunjungi wisatawan saat musim liburan tiba. Tempat wisata di Samarinda pun terbilang lenhlap, mulai dari wisata alam, sejarah, religi, hingga wisata wahana yang menyenangkan.

Tertarik berkunjung ke Samarinda? Berikut 10 tempat wisata populer di Samarinda yang sangat sayang jika Anda lewatkan;

1. Telaga Permai Batu Besaung

Anda ingin berkemah dengan latar pemandangan telaga yang indah? Telaga Permai Batu Besaung bisa menjadi salah satu solusinya.

Tak hanya berkemah, Telaga di sini tampak seperti air terjun pendek, dikarenakan kawasannya memiliki ketinggian tanah yang berbeda-beda. Anda pasti betah berlama-lama berendam di sini.

Air Terjun Tanah Merah (Foto: Humphrey Irwantono)

2. Air Terjun Tanah Merah

Air terjun yang satu ini dikenal karena keunikannya. Air terjun setinggi 15 meter ini akan tampak jernih saat mengalir, namun setelah sampai di hilir air berubah menjadi keruh kemerahan sehingga dinamakan Tanah Merah. Ini disebabkan karena bagian dasarnya berupa tanah gambut.

3. Pulau Beras Basah

Pulau yang satu ini memiliki pemandangan alam yang sangat eksotis. Karena berada di Selat Makassar, untuk menyambangi wisata alam ini Anda harus bersabar karena membutuhkan waktu sekitar 3 jam.

Pemandangan air laut jernih dipadu hamparan pasir putih bersih tentu akan membayar lunas perjalanan panjang. Tak hanya itu, pemandangan bawah lautnya juga menarik, tentu sayang dilewatkan.

Pulau Beras Basah (Foto: TripAdvisor)

4. Jembatan Mahakam

Jembatan Mahakam menghubungkan wilayah Samarinda Seberang dengan Kota Samarinda yang terpisah dengan Sungai Mahakam.

Dengan demikian, akses untuk menuju kedua wilayah tersebut mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, keberadaan jembatan sepanjang 400 meter ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Samarinda.