Nggak Perlu Jauh-Jauh ke Luar Negeri, Yuk Main Salju di Lawu Park Karanganyar

Wisata The Lawu Park di Karanganyar, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@krisywdhsih)

THE LAWU Park merupakan objek wisata alam berupa hamparan pepohonan pinus yang dipadu dengan beragam wahana seru seperti arena bermain salju serta spot foto instagenic.

Tempat ini bisa dijadikan salah satu list liburan akhir tahun yang bisa dikunjungi saat berada di Karanganyar, Jawa Tengah.

"The Lawu Park adalah destinasi wisata halal keluarga dengan konsep Taman Wisata, Resort dan Resto, yang didukung paduan pesona panorama gunung Lawu, hutan pinus, perbukitan dan wahana wisata kekinian," tulis akun instagram @the_lawupark.

Beragam wahana yang bisa menghibur para pengunjung mulai dari flying fox, high rope, spider net, trail adventure, ATV dan lainya.

(Foto: Instagram/@@zailajehansekaranggraini)

Ada pula beragam aktivitas menyenangkan seperti memberi makan kelinci dan domba-domba imut.

Selain itu, beragam spot foto instagenic dengan latar belakang pepohonan juga Gunung Lawu pun tersedia untuk memanjakan para pengunjung.

Spot foto yang paling ikonik adalah Snow in the Jungle, di mana terdapat salju buatan, rumah dan patung Olaf yang terpajang sebagai hiasan nampak sangat keren lho Okezoners.