Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Moli, Anjing Putih Pemandu Jalan Para Pendaki di Gunung Salak

Prisca Arianto , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |18:10 WIB
Mengenal Moli, Anjing Putih Pemandu Jalan Para Pendaki di Gunung Salak
Moli, anjing putih sang pemandu para pendaki di Gunung Salak (Foto: TikTok/@bambangrahayu)
A
A
A

GUNUNG Salak merupakan gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta di Pulau Jawa. Gunung Salak juga kerap kali disebut menjadi gunung terangker di Jawa Barat. Bahkan menjadi salah satu paling angker di Indonesia.

Bukan tanpa alasan Gunung Salak disebut menjadi gunung terangker, mengingat beberapa pendaki yang hilang hingga meninggal, dan tak jarang juga pendaki yang mengalami kejadian mistis saat mendaki Gunung Salak.

Namun, ada sisi lain yang menarik dari Gunung Salak. Di sana terdapat anjing putih bernama Moli. Hal itu diketahui dari unggahan video seorang pria dengan akun TikTok @bambangrahayu. Ia membagikan pengalamannya saat mendaki Gunung Salak.

Pria itu bercerita saat mendaki di jemput oleh seekor anjing berwarna putih. Hal itu terjadi saat menjelang magrib. Anjing bernama Moli tersebut seolah menyiratkan untuk segera turun mengingat waktu akan magrib.

Moli Penunggu Gunung Salak

(Foto: TikTok/@bambang_rahayu09)

Dalam video juga terlihat Moli menuntun perjalanan pria tersebut agar mengikuti langkah dan arahnya. Pada video juga terlihat beberapa kali Moli menoleh ke belakang seperti memastikan bahwa pria tersebut benar-benar turun dan mengikutinya.

"Tiba-tiba dijemput sama anjing putih di Gunung Salak. Nama anjingnya Moli. Langsung di suruh cepet buat turun sama Moli. Di sini Moli tiba-tiba ke belakang dan menggeram. Ga tau ngelihat apa di belakang sana.

Dan di sini kita bergegas buat lanjut turun," tulis pria tersebut pada unggahannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/406/2969878/mengulik-asal-usul-kenapa-disebut-gunung-salak-2qgW2Q6jgX.JPG
Mengulik Asal-usul Kenapa Disebut Gunung Salak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/25/406/2430645/indahnya-curug-tujuh-pemandangan-tersembunyi-di-gunung-salak-cFBlFGGhxC.jpg
Indahnya Curug Tujuh, Pemandangan Tersembunyi di Gunung Salak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/13/406/1735501/berani-coba-tapak-tilas-misteri-gaib-di-gunung-salak-72AUx7oBRa.JPG
Berani Coba Tapak Tilas Misteri Gaib di Gunung Salak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/10/408/627610/OJNc2wV2Um.jpg
Ini Dia Rentetan Gunung Angker di Indonesia (II-Habis)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/10/408/627605/LYaZfkbRcw.jpg
Ini Dia Rentetan Gunung Angker di Indonesia (I)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/10/408/627510/a0AU5H4O6U.jpg
Mengapa Gunung Salak Dianggap Angker?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement