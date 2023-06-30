Mengenal Moli, Anjing Putih Pemandu Jalan Para Pendaki di Gunung Salak

GUNUNG Salak merupakan gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta di Pulau Jawa. Gunung Salak juga kerap kali disebut menjadi gunung terangker di Jawa Barat. Bahkan menjadi salah satu paling angker di Indonesia.

Bukan tanpa alasan Gunung Salak disebut menjadi gunung terangker, mengingat beberapa pendaki yang hilang hingga meninggal, dan tak jarang juga pendaki yang mengalami kejadian mistis saat mendaki Gunung Salak.

Namun, ada sisi lain yang menarik dari Gunung Salak. Di sana terdapat anjing putih bernama Moli. Hal itu diketahui dari unggahan video seorang pria dengan akun TikTok @bambangrahayu. Ia membagikan pengalamannya saat mendaki Gunung Salak.

Pria itu bercerita saat mendaki di jemput oleh seekor anjing berwarna putih. Hal itu terjadi saat menjelang magrib. Anjing bernama Moli tersebut seolah menyiratkan untuk segera turun mengingat waktu akan magrib.

(Foto: TikTok/@bambang_rahayu09)

Dalam video juga terlihat Moli menuntun perjalanan pria tersebut agar mengikuti langkah dan arahnya. Pada video juga terlihat beberapa kali Moli menoleh ke belakang seperti memastikan bahwa pria tersebut benar-benar turun dan mengikutinya.

"Tiba-tiba dijemput sama anjing putih di Gunung Salak. Nama anjingnya Moli. Langsung di suruh cepet buat turun sama Moli. Di sini Moli tiba-tiba ke belakang dan menggeram. Ga tau ngelihat apa di belakang sana.

Dan di sini kita bergegas buat lanjut turun," tulis pria tersebut pada unggahannya.