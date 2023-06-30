Seru-seruan di 3 Kota Sambil Habiskan Liburan Sekolah, Berikut Aktivitas yang Bisa Dicoba!

MASA liburan sekolah telah tiba. Sejatinya orangtua ingin mengajak anak mengisi libur dengan berbagai kegiatan termasuk berwisata ke berbagai destinasi.

Terlebih liburan pekan ini bertepatan dengan cuti bersama Idul Adha 1444 Hijriah yang identik dengan momen kebersamaan.

Untuk mereka yang ingin berlibur untuk mengisi liburan sekolah dan cuti bersama Idul Adha bersama keluarga, berikut ini rekomendasi destinasi wisata di 'surga domestik' yang patut dikunjungi, seperti dikutip dari laman ANTARA.

1. Wisata kuliner dan bertamasya di Padang

Salah satu kuliner legendaris dunia yang meninggalkan kesan lezat di lidah pengejar kuliner adalah masakan Padang. Salah satu kegiatan penting ketika berkunjung ke Padang adalah wisata kuliner.

Rekomendasi restoran yang wajib dikunjungi adalah Nasi Kapau Uni Lis di Bukittinggi, Ikan Bakar Djoni, Gulai Itiak Lado Mudo Ngarai, Pauh Piaman, hingga Es Durian Ganti Nan Lamo.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Orangtua juga bisa mengajak anak bertamasya ke Pantai Nirwana, Pantai Pasumpahan, Air Terjun Sarasah, Bukit Nobita, Museum Adityawarman, atau ke Trans Studio Mini Padang yang memiliki banyak wahana seperti Bumper, Mini Train, Venture, hingga roller coaster raksasa.

2. Relaksasi di pantai dan desa wisata di Lombok, NTB

Jika ingin liburan yang santai, tenang, dan nyaman, ketika berlibur ke Lombok, wisatawan sekeluarga bisa pergi ke destinasi alami seperti Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, hingga Narmada.

Tak hanya itu, anak-anak juga bisa belajar ekosistem alam di Lombok Wildlife Park yang memiliki 45 spesies dan 195 jenis hewan unik.

Kemudian jika ingin mengeksplorasi keindahan alam Lombok dan melihat langsung budaya lokal, Tour Desa Wisata Mandalika menyediakan jasa panduan ke Desa Sukarasa, Desa Sade, Pantai Kuta, Bukit Merese, dan Pantai Tanjung Aan.