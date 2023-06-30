Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hari Terakhir! Jangan Sampai Ketinggalan Buat Kejar Diskon Kereta s.d Rp100 Ribu di Mister Aladin

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |12:40 WIB
Hari Terakhir! Jangan Sampai Ketinggalan Buat Kejar Diskon Kereta s.d Rp100 Ribu di Mister Aladin
Ilustrasi (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

HI TRAVELERS! Jangan sampai Anda menunda liburan karena nggak tahu kalau ada diskon s.d Rp100.000 yang berlaku untuk pemesanan tiket kereta di Mister Aladin. Nah, mumpung masih ada waktu di hari terakhir ini, mending buruan deh pesan.

Kunjungi tempat-tempat wisata yang selama ini sudah Anda incar mumpung biaya perjalanannya lebih hemat karena ada promo ini. Selain itu, kapan lagi ada libur panjang kalau bukan sekarang!

Ajak juga keluarga atau teman-teman Anda buat pergi bareng ya. Percaya deh, liburan rame-rame itu lebih seru lho! Soalnya, ada banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama.

Pokoknya, ke mana pun tujuan Anda, pesan tiket keretanya tetap di Mister Aladin karena bisa bikin dompet lebih aman.

Lumayan kan, dana yang tersisa jadi bisa dialokasikan ke hal lain seperti membeli tiket masuk wisata, atau yang lainnya.

