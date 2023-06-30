Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bikin Wisatawan Kepincut, Intip Keseruan Tradisi Arak-arakan Hewan Kurban di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |00:03 WIB
TRADISI arak-arakan hewan kurban di Kota Malang sebelum disembelih menarik perhatian wisatawan.

Sejumlah wisatawan yang tengah berkunjung ke Kota Malang bahkan menyempatkan diri melihat dan berfoto dengan hewan-hewan kurban yang hendak disembelih.

Salah satu wisatawan asal Surabaya, Benny Chandra mengungkapkan, jika ia datang ke Kampung Temenggungan usai melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Agung Jami di Alun-Alun Kota Malang.

Ini adalah rencana dadakan setelah ia dan keluarganya akan menghabiskan long weekend di Kota Malang.

"Sebelumnya saya tidak tahu ada arak-arakan ini saat berencana liburan di Kota Malang. Baru tadi malam saya lihat sosial media ada tradisi yang tidak ada di kota-kota lain," ujar Benny.

Arak-arakan Sapi

(Foto: MPI/Avirista Midaada)

Benny mengatakan baru pertama kali melihat ada tradisi arak-arakan hewan kurban. Ia mengatakan, kegiatan ini sangat meriah karena mayoritas dilakukan oleh anak-anak muda. Ia mengaku tidak menyesal sudah menyempatkan mampir setelah Salat Idul Adha.

"Setelah kemarin malam sampai Malang, rencananya kita menginap di Kota Malang dan hari ini langsung berangkat ke Pantai Teluk Asmara. Tapi saya beruntung masih bisa menyempatkan mampir melihat arak-arakan ini," tuturnya.

