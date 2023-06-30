Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengenal Tequila, Minuman Beralkohol Lambang Persaudaraan dan Kebersamaan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |17:30 WIB
Mengenal Tequila, Minuman Beralkohol Lambang Persaudaraan dan Kebersamaan
Tequila. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEQUILA memang dikenal sebagai minuman keras yang berasal dari Meksiko. Minuman tersebut, sebenarnya berasal dari sebuah tanaman yang disaring menjadi minuman beralkohol.

Tequila adalah minuman distilasi yang terbuat dari tanaman agave yang dibuat di sekitar kota Tequila, 65 kilometer barat laut Guadalajara, di daerah pegunungan di negara bagian Jalisco di barat Meksiko.

Karina Sánchez, seorang master tequila kelas dunia, menyebut tequila punya makna lebih dari sekadar minuman beralkohol. Menurutnya, Tequila merupakan bagian dari budaya masyarakat Meksiko.

Dalam kunjungannya ke Jakarta, Karina memaparkan bahwa di Meksiko, tequila lebih dari sekedar minuman. Ia mewakili akar yang dalam pada budaya dan memiliki peran penting dalam sejarah dan tradisi negara tersebut.

Tequila

Menurutnya dalam lingkup sosial, tequila memainkan peranan yang sentral. Tequila pun kerap dikaitkan dengan perayaan, serta menjadi simbol kegembiraan, persaudaraan dan kebersamaan.

"Memahami dunia tequila adalah tantangan unik di dalam industri minuman beralkohol. Selain memiliki passion, hal utama yang perlu diperhatikan dalam industri ini adalah memegang teguh nilai-nilai dasarnya," ungkapnya.

Karina, yang juga merupakan Global Don Julio Tequila Ambassador melanjutkan bahwa pembuatan tequila turut melibatkan perpaduan khas antara seni dan sains, yang mana setiap prosesnya tidak bisa dilakukan sembarangan.

Dipaparkan Karina, untuk membuat tequila perlu keahlian dan pengetahuan mendalam. Seluruh proses produksi perlu dilakukan dengan sangat teliti untuk menghasilkan tequila berkualitas tinggi.

Karina pun menyebut salah satu produk tequila terbaik Meksiko yang sudah ada sejak tahun 1942, yakitu Don Julio. Di mana produk tequila ini dibuat oleh sosok bernama Julio González yang mendedikasikan hidupnya untuk membuat tequila berkualitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/298/2882925/5-minuman-tradisional-ini-jadi-warisan-budaya-indonesia-arak-bali-hingga-bir-pletok-y4QFdWjOIP.jpg
5 Minuman Tradisional Ini Jadi Warisan Budaya Indonesia, Arak Bali hingga Bir Pletok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/24/298/2819357/resep-es-teh-segar-buah-lontar-minuman-segar-pelepas-dahaga-G6Cyfv9n9y.JPG
Resep Es Teh Segar Buah Lontar, Minuman Segar Pelepas Dahaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/25/298/2787203/mengenal-teh-talua-minuman-tradisional-khas-sumatera-barat-intip-resepnya-oU829ZOayk.jpg
Mengenal Teh Talua Minuman Tradisional Khas Sumatera Barat, Intip Resepnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/29/298/2677687/4-minuman-khas-amerika-latin-yang-perlu-anda-coba-eQ6CKp6eDc.jpg
4 Minuman Khas Amerika Latin yang Perlu Anda Coba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/24/298/2599634/4-minuman-tradisional-yang-punya-manfaat-besar-bagi-kesehatan-cJt3bQLV23.jpg
4 Minuman Tradisional yang Punya Manfaat Besar bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/08/298/2544253/3-minuman-nusantara-yang-punya-citarasa-otentik-RWLdZxNRgU.jpg
3 Minuman Nusantara yang Punya Citarasa Otentik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement