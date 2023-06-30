Mengenal Tequila, Minuman Beralkohol Lambang Persaudaraan dan Kebersamaan

TEQUILA memang dikenal sebagai minuman keras yang berasal dari Meksiko. Minuman tersebut, sebenarnya berasal dari sebuah tanaman yang disaring menjadi minuman beralkohol.

Tequila adalah minuman distilasi yang terbuat dari tanaman agave yang dibuat di sekitar kota Tequila, 65 kilometer barat laut Guadalajara, di daerah pegunungan di negara bagian Jalisco di barat Meksiko.

Karina Sánchez, seorang master tequila kelas dunia, menyebut tequila punya makna lebih dari sekadar minuman beralkohol. Menurutnya, Tequila merupakan bagian dari budaya masyarakat Meksiko.

Dalam kunjungannya ke Jakarta, Karina memaparkan bahwa di Meksiko, tequila lebih dari sekedar minuman. Ia mewakili akar yang dalam pada budaya dan memiliki peran penting dalam sejarah dan tradisi negara tersebut.

Menurutnya dalam lingkup sosial, tequila memainkan peranan yang sentral. Tequila pun kerap dikaitkan dengan perayaan, serta menjadi simbol kegembiraan, persaudaraan dan kebersamaan.

"Memahami dunia tequila adalah tantangan unik di dalam industri minuman beralkohol. Selain memiliki passion, hal utama yang perlu diperhatikan dalam industri ini adalah memegang teguh nilai-nilai dasarnya," ungkapnya.

Karina, yang juga merupakan Global Don Julio Tequila Ambassador melanjutkan bahwa pembuatan tequila turut melibatkan perpaduan khas antara seni dan sains, yang mana setiap prosesnya tidak bisa dilakukan sembarangan.

Dipaparkan Karina, untuk membuat tequila perlu keahlian dan pengetahuan mendalam. Seluruh proses produksi perlu dilakukan dengan sangat teliti untuk menghasilkan tequila berkualitas tinggi.

Karina pun menyebut salah satu produk tequila terbaik Meksiko yang sudah ada sejak tahun 1942, yakitu Don Julio. Di mana produk tequila ini dibuat oleh sosok bernama Julio González yang mendedikasikan hidupnya untuk membuat tequila berkualitas.