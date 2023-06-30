Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Cara Makan Ceri Manis, Ampuh untuk Cegah Penuaan Kulit Loh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |19:25 WIB
4 Cara Makan Ceri Manis, Ampuh untuk Cegah Penuaan Kulit Loh
Buah Ceri. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SELAIN enak untuk dimakan karena rasanya manis, ceri merupakan sumber antioksidan yang hebat. Buah ini pun dapat membantu menstabilkan radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif, yang berpotensi mempercepat penuaan kulit.

Buah ini juga merupakan sumber alami vitamin A yang dapat membantu mendukung hidrasi alami kulit Anda dan C yang memainkan peran penting dalam sintesis kolagen.

"Vitamin C juga dapat membantu memerangi efek yang dapat ditimbulkan oleh sinar UV pada kulit yang sangat penting di musim panas," kata Ahli diet terdaftar Lauren Manaker dari Amerika Serikat .

Nah, jika Anda tidak suka mengonsumsi ceri secara langsung, ada beberapa resep menggunakan ceri manis yang dilaporkan dari Well and Good.

Sweet cherry salsa

Salsa manis gurih bisa menambah cita rasa makanan seperti ikan. Pasangkan dengan keripik dan tambahkan buah dan sayuran seperti bawang merah, paprika, bawang putih, jalapeño, dan ceri.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
