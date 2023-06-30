Peserta MasterChef Indonesia Beberkan Cara Paling Baik Menyimpan Daging Hewan Kurban

PERAYAAN Hari Raya Idul Adha memang kerap menghadirkan daging hewan kurban. Ada yang memilih untuk menghabiskan semua sekaligus, tapi ada juga yang memilih menyimpan daging tersebut untuk dikonsumsi di kemudian hari.

Nah, bagi mereka yang memilih untuk menyimpan daging tersebut, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan. Peserta MasterChef Indonesia Season 10 Amanda Arum Sari, memberikan sejumlah tips dan trik supaya daging kurban Idul Adha bisa bertahan cukup lama.

Amanda menjelaskan, daging kurban perlu disimpan di dalam freezer kulkas supaya tahan lama. "Agar awet, daging yang akan disimpan di dalam freezer tidak perlu dicuci," kata Amanda dalam siaran pers bersama Tokopedia.

Dia melanjutkan, daging kurban harus disimpan dalam keadaan kering. Nah, untuk menghilangkan air pada daging, gunakan tisu untuk makanan. "Untuk menjaga daya tahan daging, simpan di kulkas dengan suhu -18 derajat celsius agar bisa tahan sampai 4 bulan," Amanda menjelaskan.

Amanda juga mengingatkan bahwa daging sudah dibekukan tidak bisa langsung diolah begitu dikeluarkan dari kulkas. Sebelum dimasak, pindahkan daging ke chiller (pendingin) kulkas supaya mencair perlahan.

Sebelum mengolah daging, pastikan daging tersebut masih segar yaitu berwarna kemerahan dan cerah. Daging yang tidak segar akan mengeluarkan bau tidak sedap.