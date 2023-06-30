Viral Semangka Goreng, Ini Loh Sederet Manfaat Buah Semangka

BUAH semangka memang lazim dibuat sebagai makanan pencuci mulut alias dessert. Tapi, baru-baru ini beredar video yang menampilkan semangka dengan olahan digoreng.

Akun TikTok @efritaasmr membagikan cara mengolah semangka goreng. Di video itu nampak wanita bernama Efrita itu menyiapkan potongan semangka kemudian digoreng menggunakan tepung. Dari penampilannya terlihat seperti pisang goreng.

Sejak video semangka digoreng, banyak netizen yang penasaran dengan rasa dari buah tersebut setelah digoreng. Tentu saja tekstur dari semangka goreng itu sangat renyah.

Membahas semangka, sebenarnya buah ini kaya nutrisi yang bagus untuk tubuh. Di dalam 100 gram semangka mengandung 30 kalori, 0,15 gram lemak, 7,55 gram karbo, dan 0,61 gram protein.

Tanpa perlu digoreng, kamu sudah bisa mendapatkan banyak manfaat di dalam semangka lho. Lantas apa saja sih manfaat buah semangka? Berikut rangkumannya dari Healthline.

Membantu tubuh tetap terhidrasi

Di dalam buah semangka mengandung 92 air sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Selain itu karena kandungan airnya yang tinggi, semangka memiliki kandungan kalori yang rendah. Tak heran bila buah ini banyak dijadikan pilihan saat diet.

Membantu mencegah degenerasi makula

Semangka juga mengandung senyawa likopen yang bermanfaat untuk kesehatan mata, salah satunya Degenerasi makula terkait usia (AMD) adalah masalah mata umum yang dapat menyebabkan kebutaan pada orang lanjut usia. Likopen ini juga mengandung antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu mencegah dan menghambat AMD.

Memiliki efek antikanker

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kalau semangka mengandung likopen dan cucurbitacin E, yang memiliki efek antikanker. Meskipun penelitian ini belum terlalu kuat, namun asupan likopen dapat menurunkan risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker prostat dan kolorektal.