HOME WOMEN TRAVEL

Libur Sekolah Tiba, Holiday Inn & Suites Gajah Mada Jakarta Tawarkan Kegiatan Anak yang Menyenangkan!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |19:15 WIB
Libur Sekolah Tiba, Holiday Inn & Suites Gajah Mada Jakarta Tawarkan Kegiatan Anak yang Menyenangkan!
Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada
A
A
A

JAKARTA –Momen libur panjang sekolah baiknya diisi dengan kegiatan seru sehingga memberikan memori yang tak terlupakan untuk si kecil, selain menambah pengalaman masa kecil untuk dikenang, momen ini bisa menjadi bonding family time antara orangtua dan anak, namun karena keterbatasan waktu dan jarak sering sekali para orangtua kebingungan untuk memilih kegiatan liburan sekolah yang pas dan cocok dengan waktu yang dimiliki.

Sebagai hotel yang ramah keluarga, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada hadirkan paket School Holi-deals yang berlaku dari tanggal 24 Juni hingga 11 Juli 2023. Paket yang ditawarkan mulai dari Rp 888.000 nett/malam ini sudah termasuk dengan menginap di tipe kamar standard seluas 40sqm, gratis sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak dengan umur dibawah 12 tahun, gratis kegiatan seru untuk anak anak, akses ke fitness center, kolam renang dan masih banyak lainnya. Penawaran ini bisa didapatkan melalui pemesanan langsung ke hotel dengan cara email, telpon atau whatsapp ke 0817-6796-800.

 BACA JUGA:

Berbagai kegiatan seru anak akan dihadirkan setiap hari selama promosi berlangsung, mulai dari menghias cupcake dan pancake hingga belajar membuat pizza, onigiri dan sandwich. Selain itu, tersedia gelato corner, mini cotton candy dan popcorn yang akan membuat kegiatan anak anak menjadi lebih menyenangkan.

Jadi tunggu apalagi? Dapatkan penawaran terbaik dari Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada dan dapatkan keseruan pengalaman menginap Anda beserta keluarga setiap harinya.

