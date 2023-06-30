6 Tampilan Keren Agnez Mo di Video Klip Terbarunya

AGNEZ Mo baru saja merilis video klip dari lagu terbarunya, Get Loose. Kali ini, dia berkolaborasi dengan musisi asal Amerika Serikat, yaitu Ciara.

Video klip lagu tersebut resmi dipublish hari ini. Dalam keterangan di unggahannya dia menyebut karya single ini merupakan karya terbaiknya selama berkarier.

Salah satu yang spesial, Agnez Mo yang menjadi sutradara langsung untuk video klip musik Get Loose. Dia tampil keren saat berada di video klip itu. Penasaran seperti apa penampilan Agnez Mo di video klip lagi Get Loose? Berikut ulasannya dari YouTube Agnez Mo.

Tampil dengan gaya streetwear

Gaya kece Agnez Mo di salah satu scene di video klip lagi terbarunya. Di foto tersebut Agnez bersama dancernya tampil kece memakai outfit bergaya streetwear.

Nampak di foto itu Agnez memakai bandeau warna hitam yang dipadukan dengan jaket crop dan sweatpants. Rambut blonde-nya dicepol dan dia menambahkan aksesori kacamata, anting, dan kalung untuk membuat gayanya makin keren.

Pose tiduran

Momen Agnez saat pose tiduran di karpet merah. Dia memakai atasan cut off lengan panjang dan penutup kepala dengan aksen bling-bling. Dia juga menambahkan celana oversized dan high heels warna senada. Agnez pose tiduran sambil merentangkan kedua tangannya.

Penampilannya seksi

Bukan Agnez Mo namanya kalau tidak tampil maksimal dalam setiap momen. Seperti pada video ini dia tampil seksi memakai bra hitam yang dipadukan dengan jaket oversized dan sweatpants.

Untuk rambutnya sendiri bergaya spice bun dan dia menambahkan kacamata serta kalung rantai besar. Keren maksimal.