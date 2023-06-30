Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil Sporty, Intip Gemasnya Prilly Latuconsina Ajak Cipung Main Tenis

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |09:00 WIB
Tampil Sporty, Intip Gemasnya Prilly Latuconsina Ajak Cipung Main Tenis
Prilly Latuconsina main tenis bareng Cipung (Foto : Instagram/@prillylatuconsina96)
A
A
A

TINGKAH laku Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung selalu bikin gemas. Tak heran putra ke-2 Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut memiliki banyak penggemar.

Bahkan dari kalangan selebriti juga banyak mengidolai bayi berusia 1,5 tahun tersebut. Salah satunya Prilly Latuconsina yang ngefans berat dengan cipung.

Artis berusia 26 tahun bahkan menyempatkan waktu bermain bersama Cipung. Hal tersebut terlihat dari unggahan foto Prilly di Instagram pribadinya.

Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @prillylatuconsina96, Sabtu (1/7/2023).

Salam adu raket

Prilly Latuconsina Main Tenis Bareng Cipung

Momen kali ini, Prilly Latuconsina mengajak Cipung main tenis. Keduanya tampak gemas memegang raket satu sama lain.

Cipung tampak gemas memakai kaos, celana panjang garis-garis merah dan putih, serta sepatu. Gaya adik Rafathar tersebut makin gemas dengan memakai topi.

Sementara Prilly Latuconsina juga tak kalah menggemaskan. Prilly tampil sporty dengan outfit serba putih. Dia memakai polo shirt yang dipadukan rok tenis serta sneakers.

Memukul bola

Prilly Latuconsina

Prilly juga mengajak Cipung bermain dengan memukul bola dengan raket tenis. Cipung yang mengamati Prilly memukul bola tampak menggemaskan.

Sementara itu, Prilly juga tampak cantik dengan tatanan rambut yang dikuncir ala ponytail. Senyum manis membuat pesona kecantikan Prilly kian terpancar.

Halaman:
1 2
      
