Gaya Kece Aura Kasih Pakai Tanktop Coklat saat Berjemur, Pesona Janda Makin Menggoda!

ARTIS Aura Kasih seperti tak ada habisnya menjadi sorotan. Kali ini unggahan foto terbaru Instagram ibu satu anak tersebut yang mencuri perhatian.

Berstatus single mom alias janda, tak mengurangi pesona Aura Kasih. Tengok saja penampilan perempuan berusia 36 tahun tersebut yang satu ini.

Aura Kasih tampak cantik menikmati waktu santai di momen libur panjang kali ini. Dia berpose duduk santai di sofa dengan satu tangan menopang kepala. Rambut panjang yang dibiarkan tergerai menambah pesona janda cantik satu ini kian terpancar.

Memakai kacamata hitam, Aura tampak menikmati sinar matahari yang menerpa tubuhnya. Perempuan asal Bandung tersebut tampak cuek kulit mulusnya 'bermandikan' sinar matahari.