6 Potret Atlet Voli Cantik Cristina Chirichella, Tatapan Matanya Tajam Banget

ATLET Voli cantik Cristina Chirichella merupakan pemain voli asal Italia. Perempuan kelahiran 10 Februari 1994 ini adalah pemain bola voli Italia yang berkompetisi di Kejuaraan Dunia 2014 dan Olimpiade Musim Panas 2016.

Prestasi yang ditorehkan pun sudah cukup banyak, Chirichella mulai bermain dengan tim nasionalnya di Kejuaraan Dunia 2014. Bahkan pada Olimpiade 2016 silam dia dinobatkan sebagai Best Middle Blocker.

Setahun kemudian dia terpilih untuk dalam pertandingan All-Star Liga Italia 2017. Selain performanya di lapangan, penampilannya pun turut memesona, berikut potretnya seperti dilansir dari akun Instagram cristinachirichella10.

Bikini Two Piece

Cristina nampak asyik berjemur di pinggir pantai beralaskan handuk. Dia nampak menggunakan bikin two piece orange hitam dengan motif love. Rambutnya pun dia biarkan tergerai diterpa sinar matahari.

Baby Doll

Masih berpose di pinggir pantai, kali ini Cristina tidak menggunakan pakaian renang, tapi baby doll biru dengan. Dress pendek itu pun nampak sangat serasi dengan background laut di belakangnya.