Shafa Harris Bikin Gagal Fokus Tampil Super Hot Pakai Korset Hitam

SOSOK Shafa Harris mungkin sudah tak asing lagi bagi sebagian netizen Indonesia. Namanya mulai dikenal usai melabrak Jennifer Dunn yang selingkuh dengan sang Ayah, Faisal Harris.

Semenjak itu, sosok Shafa Harris kerap menjadi sorotan publik. Termasuk gaya penampilannya yang modis dan seksi.

Terbaru, gaya perempuan berusia 20 tahun kembali menjadi sorotan netizen di Instagram. Shafa yang kini dikenal sebagai selebgram cantik, mambagikan foto penampilan seksinya di Instagram pribadinya.

Putri Sarita Abdul Mukti tersebut berpose dalam balutan korset berwarna hitam. Tak hanya stunning, penampilan Shafa Harris terlihat begitu seksi dan menggoda.