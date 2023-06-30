Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pose Pakai Dress Tali Tipis, Nita Gunawan Bikin Netizen Terpana!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |00:06 WIB
Pose Pakai Dress Tali Tipis, Nita Gunawan Bikin Netizen Terpana!
Nita Gunawan (Foto: Instagram/@nitagunawan09)
NITA Gunawan salah satu selebgran cantik yang kerap mencuri perhatian. Tak heran ini lantaran Nita kini makin eksis di dunia hiburan Tanah Air.

Pesona Nita Gunawan memang tak terbantahkan mampu memikat netizen. Bukan hanya paras cantik, tak jarang perempuan berusia 32 tahun ini juga tampil modis dan seksi.

Nita Gunawan

Seperti terlihat pada salah satu unggahan foto di Instagram pribadinya baru-baru ini. Nita Gunawan bikin netizen terpana melihat penampilannya.

Nita Gunawan tampil cantik dan anggun dalam balutan dress tie dye berwarna biru berpose melipat tangan di depan dada. Dress memiliki model slim fit yang memperlihatkan lekuk tubuh ramping Nita.

Halaman:
1 2 3
      
