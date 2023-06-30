Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Marsha Aruan Pamer Body Goals di Pinggir Kolam Renang, Kini Makin Hot!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |07:00 WIB
6 Potret Marsha Aruan Pamer Body Goals di Pinggir Kolam Renang, Kini Makin Hot!
Marsha Aruan (Foto: Instagram/@aruanmarsha)
A
A
A

KECANTIKAN Marsha Aruan tentunya sudah tidak diragukan lagi. Postingannya selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar.

Selain memiliki wajah cantik, gaya outfit Marsha pun selalu mendapat pujian dari netizen. Penampilannya selalu terlihat stylish.

Seperti pada postingan terbarunya, Marsha mengunggah foto terbarunya dengan gaya sporty di pinggir kolam renang. Dia juga tak sungkan memamerkan punggung mulusnya.

Penasaran seperti apa potret Marsha Aruan dengan gaya outfit sporty? Berikut ulasanya dari Instagram @aruanmarsha, Jumat (30/6/2023).

1. Pakai sportwear

Marsha Aruan

Potret Marsha Aruan tampil kece dengan gaya sporty. Di foto itu dia memakai sport bra hitam yang dipadukan dengan legging dan jaket abu-abu. Tampilan rambutnya sendiri dikuncir satu.

Dia pose duduk sambil menurunkan jaketnya sehingga bagian lengannya terlihat. Marsha nampak memegang minuman dan pose tersenyum ke arah depan.

2. Duduk di pinggir kolam renang

Marsha Aruan

Di foto ini Marsha pose duduk di pinggir kolam renang dengan melipat setengah kakinya. Di foto itu dia memakai sneakers putih yang membuat gayanya makin kece. Sementara ityu, jaket abu-abunya dia lilitkan di bahunya. Pose menoleh ke samping, parasnya cantik banget.

3. Pamer punggung mulus

Marsha Aruan

Potret Marsha pose dari belakang. Sport bra yang digunakan menggunakan model tali melintang. Marsha pose dengan satu tangan memegang kepala dan tangan satunya memegang jaket abu-abu. Di foto ini punggung mulusnya begitu terlihat.

"Makin kesini makin seksi aja," kata @popay***

"Ayang seksi banget," tambah @monreal***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/194/3139773/4_potret_cantik_marsha_aruan_pakai_gaun_rancangan_desainer_baju_nikah_luna_maya_bak_pengantin-kVsb_large.jpg
4 Potret Cantik Marsha Aruan Pakai Gaun Rancangan Desainer Baju Nikah Luna Maya, Bak Pengantin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/612/3056629/marsha_aruan-adPW_large.jpg
5 Potret Marsha Aruan Liburan Di Shanghai Disneyland, Definisi Jomblo Bahagia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/33/3045857/kesha_ratuliu-Qrf4_large.jpg
Kesha Ratuliu Bela Syifa Hadju yang Disebut Tak Paham Etika Pertemanan Gegara Pacari El Rumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/612/3013437/potret-marsha-aruan-main-tenis-tampilannya-seksi-dan-stylish-DR7rcJP6Lo.jpg
Potret Marsha Aruan Main Tenis, Tampilannya Seksi dan Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/194/2901319/marsha-aruan-tampil-stylish-saat-liburan-di-new-york-pamer-senyum-manis-RM4PR6KixF.jpg
Marsha Aruan Tampil Stylish saat Liburan di New York, Pamer Senyum Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/194/2894221/ootd-marsha-aruan-saat-nikmati-kota-new-york-cakepnya-gak-ngebosenin-vKsMawqrdX.jpg
OOTD Marsha Aruan saat Nikmati Kota New York, Cakepnya Gak Ngebosenin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement