6 Potret Marsha Aruan Pamer Body Goals di Pinggir Kolam Renang, Kini Makin Hot!

KECANTIKAN Marsha Aruan tentunya sudah tidak diragukan lagi. Postingannya selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar.

Selain memiliki wajah cantik, gaya outfit Marsha pun selalu mendapat pujian dari netizen. Penampilannya selalu terlihat stylish.

Seperti pada postingan terbarunya, Marsha mengunggah foto terbarunya dengan gaya sporty di pinggir kolam renang. Dia juga tak sungkan memamerkan punggung mulusnya.

Penasaran seperti apa potret Marsha Aruan dengan gaya outfit sporty? Berikut ulasanya dari Instagram @aruanmarsha, Jumat (30/6/2023).

1. Pakai sportwear





Potret Marsha Aruan tampil kece dengan gaya sporty. Di foto itu dia memakai sport bra hitam yang dipadukan dengan legging dan jaket abu-abu. Tampilan rambutnya sendiri dikuncir satu.

Dia pose duduk sambil menurunkan jaketnya sehingga bagian lengannya terlihat. Marsha nampak memegang minuman dan pose tersenyum ke arah depan.

2. Duduk di pinggir kolam renang





Di foto ini Marsha pose duduk di pinggir kolam renang dengan melipat setengah kakinya. Di foto itu dia memakai sneakers putih yang membuat gayanya makin kece. Sementara ityu, jaket abu-abunya dia lilitkan di bahunya. Pose menoleh ke samping, parasnya cantik banget.

3. Pamer punggung mulus





Potret Marsha pose dari belakang. Sport bra yang digunakan menggunakan model tali melintang. Marsha pose dengan satu tangan memegang kepala dan tangan satunya memegang jaket abu-abu. Di foto ini punggung mulusnya begitu terlihat.

"Makin kesini makin seksi aja," kata @popay***

"Ayang seksi banget," tambah @monreal***