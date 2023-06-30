Pose Siva Aprilia Pakai Baju Ketat di Tempat Berkuda Disorot, Netizen: Bikin Otak Traveling!

DJ Siva Aprilia mencuri perhatian netizen lewat unggahan fotonya di Instagram. Perempuan yang juga seorang model tersebut tampil seksi hingga bikin pikiran netizen traveling, seperti apa potretnya?

Siva Aprilia tengah kangen berkuda, salah satu olahraga yang dia gemari. Hal itu diutarakannya lewat unggahan fotonya berpose di tempat latihan berkuda.

"Kangen berkuda," tulis Siva Aprilia dalam caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Jumat (30/6/2023).

Dalam foto tersebut, Siva memakai sarung tangan dan helm sebagai pelindung kepala saat berkuda. Namun, busana Siva lebih menjadi sorotan netizen.