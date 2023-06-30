Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pose Siva Aprilia Pakai Baju Ketat di Tempat Berkuda Disorot, Netizen: Bikin Otak Traveling!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |01:51 WIB
Pose Siva Aprilia Pakai Baju Ketat di Tempat Berkuda Disorot, Netizen: Bikin Otak Traveling!
Siva Aprilia (Foto: @sivaapriliareal/Instagram)
A
A
A

DJ Siva Aprilia mencuri perhatian netizen lewat unggahan fotonya di Instagram. Perempuan yang juga seorang model tersebut tampil seksi hingga bikin pikiran netizen traveling, seperti apa potretnya?

Siva Aprilia tengah kangen berkuda, salah satu olahraga yang dia gemari. Hal itu diutarakannya lewat unggahan fotonya berpose di tempat latihan berkuda.

"Kangen berkuda," tulis Siva Aprilia dalam caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Jumat (30/6/2023).

Siva Aprilia

Dalam foto tersebut, Siva memakai sarung tangan dan helm sebagai pelindung kepala saat berkuda. Namun, busana Siva lebih menjadi sorotan netizen.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/194/3068736/siva_aprilia-qhkH_large.jpg
Tampilan Siva Aprilia Bergaya Retro, Pamer Body Goals Meresahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/612/3053895/siva_aprilia-dPsK_large.jpg
Potret Siva Aprilia Pakai Dress Putih, Pamer Punggung Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/612/3015818/pose-siva-aprilia-busung-dada-sambil-duduk-di-kursi-tampilannya-menggoda-iman-nBddjWl7tT.jpg
Pose Siva Aprilia Busung Dada Sambil Duduk di Kursi, Tampilannya Menggoda Iman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/612/3001230/potret-cantik-siva-aprilia-pakai-hanbok-manisnya-sudah-mirip-orang-korea-ackMVLT7L3.jpg
Potret Cantik Siva Aprilia Pakai Hanbok, Manisnya Sudah Mirip Orang Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/612/2970964/outfit-ke-pantai-siva-aprilia-tampil-seksi-pakai-dress-floral-MdGZ4ZEZt5.jpg
Outfit ke Pantai Siva Aprilia, Tampil Seksi Pakai Dress Floral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/612/2917698/potret-siva-aprilia-pakai-baju-ketat-pamerkan-lekuk-tubuh-bikin-netizen-tergila-gila-hnP9oMweDZ.jpg
Potret Siva Aprilia Pakai Baju Ketat Pamerkan Lekuk Tubuh, Bikin Netizen Tergila-gila
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement