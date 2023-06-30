4 Potret Menggoda Marion Jola di Lapangan Basket, Bikin Netizen Gak Bisa Tidur!

MARION Jola kembali mencuri perhatian setelah mengunggah foto terbarunya saat berada di lapangan basket. Gayanya terlihat seksi dengan outfit yang digunakan.

"Tiktaktiktaktiktaktik," tulis Marion Jola dalam keterangan fotonya. Di foto itu Lala tampil stylish memakai sportswear. Beberapa gayanya bikin netizen gak bisa tidur!

Berikut potret Marion Jola diunggahan terbarunya seperti dilansir dari Instagram @lalamaronmj, Jumat (30/6/2023).

1. Gayanya sporty





Di foto ini Marion Jola pose duduk setengah melipat kaki. Dia memakai tanktop coklat yang dipadukan dengan jaket warna senada dan legging pendek.

Dia juga menambahkan sneakers yang membuat gayanya makin kece. Pose dengan wajah serius ke arah kameranya, parasnya memesona.

"Bidadari dunia," komen @_maspur***

"Kenapa sih orang NTT ini kalau udah cantik bikin aku nggak bisa tidur," sambung @charl***

2. Pamer perut rata





Gaya kece Marion Jola saat duduk melipat kaki. Masih dengan gayanya memakai jaket, dia menutupi kepalanya dengan kupluk.

Perempuan asal Kupang ini bergaya dengan kedua tangannya mengarah ke belakang sambil seakan membusungkan dada. Perut rata Marion Jola di foto ini begitu terlihat. Postingan ini bikin netizen salfok.

"Tertantang," kata @birlly***

"Lala bikin overthinking," sambung @tommy***