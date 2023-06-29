Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 30 Juni: Capricorn Bantuanmu Dibutuhkan, Pisces Hati-hati Migrain

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 30 Juni: Capricorn Bantuanmu Dibutuhkan, Pisces Hati-hati Migrain
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
BAGAIMANA seputar peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Diwarta dari Times of India, intip ramalan zodiak mulai dari umum, cinta, hingga karir hari ini untuk zodiak Capricorn, Aquarius, dan Pisces seperti diprediksi ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Capricorn: Hari Jumat ini bantuan Anda secara finansial sedang dibutuhkan oleh teman, namun Anda disarankan untuk tidak melakukannya karena memang melebihi kemampuan diri.

Kabar baiknya, pasangan Anda bersikap manis dan berusaha sangat menjaga suasana hatimu yang sedang baik. Begitupun dengan kesehatan, fisik dan mental para Capricorn terlihat baik-baik saja.

2. Aquarius: Duh hari ini kesalahpahaman dengan rekan kerja bisa menjadi masalah karena banyak yang akan mencoba untuk cikut campur! Makanya, kesabaran Anda akan diuji betul hari ini. Seseorang yang dekat dengan Anda mungkin merasa terluka oleh sesuatu yang kamu lontarkan.

3. Pisces: Ada yang muncul tanpa diundang hari ini, situasi yang bisa membuat mood jadi down. Jangan langsung emosi, disarankan untuk tetap berusaha menjaga pikiran agar terbuka karena ini baik untuk diri sendiri. Secara kesehatan, hati-hati akan potensi mengalami migrain hari ini.

(Rizky Pradita Ananda)

      
