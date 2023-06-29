Ramalan Zodiak 30 Juni: Libra Jangan Suka Menunda Tugas, Sagitarius Jangan Bertele-tele!

PENASARAN seputar peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Diwarta dari Times of India, intip ramalan zodiak mulai dari umum, cinta, hingga karir hari ini bagi para pemilik zodiak Libra, Scorpio, dan Sagitarius seperti diprediksi ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Libra: Jangan menunda-nunda, selesaikan tugas Anda hari ini juga. Secara finansial, para Libra tak mengalami masalah dan terlihat stabil. Soal kehidupan asmara, bagi yang lajang, hari ini jadi momentum pas untuk menelusuri kembali apakah ada yang salah dengan tindakan atau cara diri menangani hubungan.

2. Scorpio: Selamat ya! Hari ini akan menjadi hari bebas stres bagi Anda, bahkan termasuk orang-orang di sekitarmu. Anda dan kolega akan berada dalam suasana hati yang gembira, mengatur pekerjaan dengan mudah dan santai. Apalagi pasangan Anda juga sangat membantu menjaga mood hari ini agar tetap baik.

3. Sagitarius: Hindari menunda menyelesaikan masalah, Anda tahu masalahnya, tangani, dan jangan bertele-tele.

(Rizky Pradita Ananda)