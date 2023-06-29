Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 30 Juni: Libra Jangan Suka Menunda Tugas, Sagitarius Jangan Bertele-tele!

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 30 Juni: Libra Jangan Suka Menunda Tugas, Sagitarius Jangan Bertele-tele!
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN seputar peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Diwarta dari Times of India, intip ramalan zodiak mulai dari umum, cinta, hingga karir hari ini bagi para pemilik zodiak Libra, Scorpio, dan Sagitarius seperti diprediksi ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Libra: Jangan menunda-nunda, selesaikan tugas Anda hari ini juga. Secara finansial, para Libra tak mengalami masalah dan terlihat stabil. Soal kehidupan asmara, bagi yang lajang, hari ini jadi momentum pas untuk menelusuri kembali apakah ada yang salah dengan tindakan atau cara diri menangani hubungan.

2. Scorpio: Selamat ya! Hari ini akan menjadi hari bebas stres bagi Anda, bahkan termasuk orang-orang di sekitarmu. Anda dan kolega akan berada dalam suasana hati yang gembira, mengatur pekerjaan dengan mudah dan santai. Apalagi pasangan Anda juga sangat membantu menjaga mood hari ini agar tetap baik.

3. Sagitarius: Hindari menunda menyelesaikan masalah, Anda tahu masalahnya, tangani, dan jangan bertele-tele.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement