HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 30 Juni: Cancer Bertengkar dengan Pasangan, Virgo Dituntut Perhatian Ekstra

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 30 Juni: Cancer Bertengkar dengan Pasangan, Virgo Dituntut Perhatian Ekstra
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA kata seputar peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Diwarta dari Times of India, intip ramalan zodiak mulai dari umum, cinta, hingga karir hari ini bagi para pemilik zodiak Cancer, Leo, dan Virgo, seperti diprediksi ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Cancer: Menuju akhir pekan ini, Anda dan pasangan malah diramalkan justru akan bertengkar hebat. Situasi diperparah dengan kondisi di kantor, atasan para Cancer yang mengharapkan Anda untuk bekerja sedikit lebih banyak.

Imbasnya, spekerjaan kantor hari ini menumpuk menunggu untuk dikerjakan. Untungnya kesehatan fisik akan baik, dan secara finansial baik-baik saja.

2. Leo: Hari ini ada sesuatu, bisa tindakan atau perkataan dari seseorang yang bisa membuat para pemilik zodiak satu ini jadi khawatir. Seorang teman kemungkinan besar akan membantu Anda dalam hal-hal penting. Dari segi kesehatan, waspada akan pilek dan batuk ya!

3. Virgo: Para Virgo sedikit dipusingkan soal uang di hari ini, ditambah bagi Virgo yang sudah punya pasangan tengah dituntut bisa memberikan perhatian ekstra hari ini. Kabar baiknya, kehidupan seputar pekerjaaan terlihat stabil dan tugas Anda akan selesai tepat waktu.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
