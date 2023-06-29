Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 30 Juni: Aries Kesehatan dan Finansial Terjaga, Gemini Ada Potensi Pertengkaran

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 30 Juni: Aries Kesehatan dan Finansial Terjaga, Gemini Ada Potensi Pertengkaran
Ilustrasi zodiak, (Foto: Times of India)
A
A
A

APA kata seputar peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Diwarta dari Times of India, intip ramalan zodiak mulai dari umum, cinta, hingga karir hari ini untuk para Aries, Taurus dan juga Gemini, seperti diprediksi ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Aries: Tiada yang paling berharga selain kesehatan, nah di akhir pekan ini kesehatan para Aries terjaga dengan baik selama Anda makan dengan benar dan berolahraga. Secara finansial Anda juga berada dalam kondisi yang sehat. Soal karir, terlalu banyak bekerja bisa memicu masalah bagi tekanan mental si Aries.

2. Taurus: Selamat! Hari ini ada kabar baik terkait keuangan karena investasi Anda mungkin menunjukkan ada perubahan positif. Namun di sisi lain, tugas Pekerjaan kantor mungkin menumpuk karena Anda sedang ingin menunda-nunda hari ini.

3. Gemini: Kesehatan Anda mungkin tidak terlihat begitu baik hari ini, jangan tunggu parah sebaiknya segera berobat ke dokter. Selain kesehatan yang sedang tak mumpuni, sayangnya hari ini ada potensi para Gemini bertengkar dengan teman kalau Gemini tidak bisa menjaga dirinya agar tetap tenang.

(Rizky Pradita Ananda)

      
