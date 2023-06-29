4 Zodiak Ini Anti Dibayarin Pasangan, Apakah Anda Termasuk?

DALAM setiap hubungan asmara, masalah keuangan sering membuat hubungan rentan pada pertengkaran. Kini, sudah tak asing lagi rasanya bila mendengar banyak orang justru tidak bertanggung jawab dan pelit kepada pasangannya sendiri.

Jangan khawatir! Ternyata tak semua seperti itu loh! Justru jika dibaca dari karakter zodiak, ada beberapa tanda zodiak yang tidak akan membiarkan pasangannya membayari dirinya Penasaran siapa saja? Berikut empat zodiak yang bertanggung jawab secara finansial dan royal terhadap pasangannya, melansir Pink Villa, Kamis (29/6/2023)

1. Libra: Pemilik zodiak ini sangat perhatian dan peduli terhadap kebutuhan pasangannya, termasuk dalam hal keuangan, karena menganggap bahwa keuangan sang pasangan juga harus menjadi tanggung jawabnya. Tak jarang para Libra selalu bersikeras untuk memberikan keamanan finansial kepada pasangannya.

BACA JUGA:

2. Leo: Terkenal dengan sosok yang sangat royal dalam hal keuangan, maka tak heran kan bila para Leo sering membiayai pasangannya. Orang-orang Leo punya keinginan kuat untuk yang mengeluarkan modal utama, dan memastikan pasangannya terlindungi dari beban keuangan.

Bagi Leo, ini sebagai bentuk cara menunjukkan cinta dan perhatian kepada pasangannya.