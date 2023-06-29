Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Ini Anti Dibayarin Pasangan, Apakah Anda Termasuk?

Diva Daniswara , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |23:00 WIB
4 Zodiak Ini Anti Dibayarin Pasangan, Apakah Anda Termasuk?
Zodiak anti dibayarin pasangan, (Foto: Freepik)
A
A
A

DALAM setiap hubungan asmara, masalah keuangan sering membuat hubungan rentan pada pertengkaran. Kini, sudah tak asing lagi rasanya bila mendengar banyak orang justru tidak bertanggung jawab dan pelit kepada pasangannya sendiri.

Jangan khawatir! Ternyata tak semua seperti itu loh! Justru jika dibaca dari karakter zodiak, ada beberapa tanda zodiak yang tidak akan membiarkan pasangannya membayari dirinya Penasaran siapa saja? Berikut empat zodiak yang bertanggung jawab secara finansial dan royal terhadap pasangannya, melansir Pink Villa, Kamis (29/6/2023)

1. Libra: Pemilik zodiak ini sangat perhatian dan peduli terhadap kebutuhan pasangannya, termasuk dalam hal keuangan, karena menganggap bahwa keuangan sang pasangan juga harus menjadi tanggung jawabnya. Tak jarang para Libra selalu bersikeras untuk memberikan keamanan finansial kepada pasangannya.

 BACA JUGA:

2. Leo: Terkenal dengan sosok yang sangat royal dalam hal keuangan, maka tak heran kan bila para Leo sering membiayai pasangannya. Orang-orang Leo punya keinginan kuat untuk yang mengeluarkan modal utama, dan memastikan pasangannya terlindungi dari beban keuangan.

Bagi Leo, ini sebagai bentuk cara menunjukkan cinta dan perhatian kepada pasangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement