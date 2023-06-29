Advertisement
Ustadz Solmed Maknai Idul Adha 2023 Jadi Momentum Perbanyak Bersyukur

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |19:00 WIB
Ustadz Solmed Maknai Idul Adha 2023 Jadi Momentum Perbanyak Bersyukur
Pemotongan hewan kurban di Hari Idul Adha, (Foto: MPI/ Rivan Rizky)
A
A
A

HARI Raya Idul Adha 2023 punya arti sendiri di mata Ustadz Solmed. Bagi pendakwah kondang tersebut, momen istimewa ini erat kaitannya dengan bersyukur.

Ada dua hal yang disorot Ustadz Solmed dari Idul Adha 2023, yang berkaitan dengan bersyukur. Menurut Ustadz Solmed, dari momen peristiwa Idul Adha, umat Muslim yang mampu diminta untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk dikorbankan. Dari kambing atau sapi yang dibeli dan diqurbankan inilah, akan ada banyak orang yang berbahagia dan merasa suka cita.

"Ini poin bersyukur pertama, bahwa Anda menerima banyak rezeki dari Allah SWT dan diminta untuk menyisihkan sebagian kecil agar membeli hewan qurban dan membagikan rezeki itu ke banyak orang," ungkap Ustadz Solmed saat ditemui di acara Moorlife Berbagi Kasih: Berbagi Berkah Qurban di 38 Provinsi di kawasan Tangerang Selatan, Kamis (29/6/2023).

 BACA JUGA:

Jika belajar dari kisah Nabi Ibrahim AS, yang harus mengorbankan anaknya sendiri yang mana ini awal dari ibadah qurban terjadi, sambung Ustadz Solmed, Allah SWT tidak memerintahkan pada orangtua mengorbankan anaknya.

"Kita juga perlu bersyukur kalau Allah SWT tidak memerintahkan umat-Nya untuk mengorbankan anaknya seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ini juga harus kita syukuri," tegasnya.

