Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC Vision dan MNC University Bagi Daging Kurban, Warga: Alhamdulillah

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:28 WIB
MNC Vision dan MNC University Bagi Daging Kurban, Warga: Alhamdulillah
MNC Vision dan MNC University bagi-bagi daging kurban, (Foto: MPI/ Selvianus)
A
A
A

PERAYAAN Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah hari ini, Kamis (29/6/2023) MNC University berkerjasama dengan MNC Peduli serta MNC Vision untuk berbagi dengan masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Menggelar acara bagi-bagi daging kurban, MNC University, MNC Peduli dan MNC Vision membagikan daging kurban kepada para warga yang berada di sekitar kawasan Kedoya, Jakarta Barat.

Bisa berkesempatan mendapatkan daging kurban yang dibagikan hari ini, para warga sekitar Kedoya mengucapkan bentuk terimakasih kepada MNC Peduli, MNC Vision serta MNC University.

Salah satu warga, Abdillah, warga Kedoya RT 14/RW.08, turut bersama dengan beberapa warga lainnya kala melakukan antrian pengambilan daging kurban tersebut, menyebutkan ia bersyukur dan juga terimakasih.

(Foto: MPI/ Selvianus) 

"Alhamdulillah kami warga Kedoya mengucapkan terimakasih untuk MNC Peduli untuk memberikan kurbannya, semoga kedepannya lebih banyak lagi,"ujar Abdillah saat ditemui di lokasi, Kamis (29/6/2023)

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139264/yayasan_harapan_papua_berterima_kasih_pemberian_kaca_mata_gatis_dari_mnc_peduli_dan_essilorluxottica-Z8g7_large.jpg
Yayasan Harapan Papua Berterima Kasih atas Pemberian Kaca Mata Gatis dari MNC Peduli dan EssilorLuxottica
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139248/mnc_peduli_gelar_pemeriksaan_mata_gratis_untuk_anak_anak_pedalaman_papua-Ervd_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Anak-Anak Pedalaman Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062680/lido_lake_resort_by_mnc_hotel_dan_mnc_peduli_bekerjasama_dengan_pt_recycle_maggot_indonesia-1VvD_large.jpg
Kerja Sama dengan Lido Lake Resort Kelola Sampah Organik, Pengelola Maggot: 300-400 Kilogram Setiap 2 Hari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062677/mnc-7MG9_large.jpg
Gandeng PT Recycle Maggot Indonesia, Lido Lake Resort Tekan Jumlah Sampah Organik Dibuang ke TPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060552/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-9y7Q_large.jpg
Terima Donasi Rak Buku Multifungsi dari MNC Peduli, Kampung Ilmu Limo: Membaca Itu Jendela Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060546/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-WNbc_large.jpg
MNC Peduli Berikan Rak Buku Multifungsi dan Asah Motorik Anak di Kampung Ilmu Limo Depok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement