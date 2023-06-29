MNC Vision dan MNC University Bagi Daging Kurban, Warga: Alhamdulillah

PERAYAAN Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah hari ini, Kamis (29/6/2023) MNC University berkerjasama dengan MNC Peduli serta MNC Vision untuk berbagi dengan masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Menggelar acara bagi-bagi daging kurban, MNC University, MNC Peduli dan MNC Vision membagikan daging kurban kepada para warga yang berada di sekitar kawasan Kedoya, Jakarta Barat.

Bisa berkesempatan mendapatkan daging kurban yang dibagikan hari ini, para warga sekitar Kedoya mengucapkan bentuk terimakasih kepada MNC Peduli, MNC Vision serta MNC University.

Salah satu warga, Abdillah, warga Kedoya RT 14/RW.08, turut bersama dengan beberapa warga lainnya kala melakukan antrian pengambilan daging kurban tersebut, menyebutkan ia bersyukur dan juga terimakasih.

(Foto: MPI/ Selvianus)

"Alhamdulillah kami warga Kedoya mengucapkan terimakasih untuk MNC Peduli untuk memberikan kurbannya, semoga kedepannya lebih banyak lagi,"ujar Abdillah saat ditemui di lokasi, Kamis (29/6/2023)

