SARDEN ABC merupakan makanan yang lezat dan praktis. Cocok untuk stok di rumah. Jadi, ketika tiba-tiba lapar melanda, Anda tidak perlu memakan waktu untuk memasak karena semua bisa selesai dengan waktu di bawah 15 menit saja!

Selain praktis, makanan kaleng ini juga dibanderol dengan harga yang terjangkau. Apalagi kalau Anda belinya di AladinMall, lagi ada Promo Buy 3 Get 1 Sarden Saus Extra Pedas ukuran 155 gram atau setara dengan diskon 25%!

Akan tetapi, promonya akan berakhir 3 hari lagi nih, yakni pada 2 Juli 2023! Makanya, mumpung baru gajian, buruan deh borong produk ini buat stok di rumah yang bisa disantap bareng-bareng keluarga. Nikmati #BukanGajianBiasa karena belanja di AladinMall super hemat!

Beli produk sarden ABC di bawah ini!

ABC Sarden Saus Extra Pedas 155 g - Buy 3 Get 1 pcs Free

Sarden ABC adalah makanan siap saji yang dibuat dari perpaduan ikan terbaik dengan saus berkualitas yang sesuai dengan cita rasa masyarakat Indonesia. Diperkaya dengan Nutrisi Omega 3 & Omega 6 yang baik untuk bantu meningkatkan tumbuh kembang otak anak di Indonesia.

Hidangkan Sarden ABC setiap hari untuk menu masakan yang enak dan kaya akan nutrisi serta tanpa bahan pengawet. Yuk, beli produk ini sekarang mumpung cuma Rp38.710 saja dari harga normal Rp46.800.

Selain beli sarden ABC, jangan lupa juga buat borong produk lainnya ya. AladinMall siap memenuhi kebutuhan Anda karena produknya lengkap. Mulai dari makanan dan minuman, hobi dan olahraga, gadget dan elektronik, fashion dan kecantikan, home living, dan masih banyak lagi!

Untuk melihat-lihat produk pilihan apa saja yang tersedia di AladinMall, Anda bisa mengunjungi laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara mendapatkan gratis ongkir tanpa batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan gratis ongkir tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

(Martin Bagya Kertiyasa)