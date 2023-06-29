Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC University dan MNC Vision Kolaborasi Bagikan Daging Kurban untuk Warga, Komitmen Kerjasama

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |15:40 WIB
MNC University dan MNC Vision Kolaborasi Bagikan Daging Kurban untuk Warga, Komitmen Kerjasama
MNC Vision dan MNC University bagi-bagi daging kurban, (Foto: MPI/ Selvianus)
A
A
A

DI perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, MNC University berkerjasama dengan MNC Peduli serta MNC Vision untuk berbagi dengan sesama.

Menggelar acara bagi-bagi daging kurban, MNC University, MNC Peduli dan MNC Vision membagikan daging kurban kepada para warga yang berada di sekitar kawasan Kedoya, Jakarta Barat hari ini, Kamis (29/6/2023)

Andi Heru Susanto, Dosen MNC University menyampaikan, bentuk kerjasama antara unit-unit di MNC Group hari ini merupakan perwujudan atas selaranya visi ketiganya mengabdi kepada bangsa dan negara.

"Dengan kegiatan ini, kami dari MNC University secara berkomitmen menyampaikan bahwa kami selalu siap untuk melayani masyarakat,” ujar Andi Heru Susanto saat ditemui di Kantor MNC Vision, di Kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (29/6/2023).

(Foto: MPI/ Selvianus) 

“Kegiatan ini dengan visi kami yaitu berkontribusi membangun negara," imbuhnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
