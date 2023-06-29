Apa Arti Kata Ajojing yang Viral di TikTok? Intip di Sini

APA Arti Kata Ajojing yang Viral di TikTok, akan dibahas singkat melalui di artikel ini. Mengingat mungkin kata satu ini membuat banyak orang penasaran.

Apakah Anda sering mendengar kata “Ajojing” belakangan ini? Bagi pengguna aktif TikTok pasti sudah tak asing lagi dengan kata tersebut. Ya, kata ajojing belakangan ini memang tengah seliweran viral di FYP linimasa Tiktok.

Diketahui, kata tersebut merupakan lirik dari sebuah lagu yang berjudul “Ajojing” yang terngiang-ngiang di telinga netizen, lantaran alunan musiknya yang kocak dan enak didengar.

Lantas, apa sih sebenarnya arti dari kata ajojing? Mengutip laman Jago kata dan KBBI, Kamis (29/6/2023), ternyata kata “ajojing” memiliki arti dansa atau gerakan yang dilakukan dengan melompat-lompat atau berjingkrak.

(Apa Arti Kata “Ajojing” yang Viral di TikTok, Foto: Freepik)