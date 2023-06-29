Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Kata Ajojing yang Viral di TikTok? Intip di Sini

Diva Daniswara , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |20:30 WIB
Apa Arti Kata Ajojing yang Viral di TikTok? Intip di Sini
Apa Arti Kata Ajojing yang Viral di TikTok, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA Arti Kata Ajojing yang Viral di TikTok, akan dibahas singkat melalui di artikel ini. Mengingat mungkin kata satu ini membuat banyak orang penasaran.

Apakah Anda sering mendengar kata “Ajojing” belakangan ini? Bagi pengguna aktif TikTok pasti sudah tak asing lagi dengan kata tersebut. Ya, kata ajojing belakangan ini memang tengah seliweran viral di FYP linimasa Tiktok.

Diketahui, kata tersebut merupakan lirik dari sebuah lagu yang berjudul “Ajojing” yang terngiang-ngiang di telinga netizen, lantaran alunan musiknya yang kocak dan enak didengar.

Lantas, apa sih sebenarnya arti dari kata ajojing? Mengutip laman Jago kata dan KBBI, Kamis (29/6/2023), ternyata kata “ajojing” memiliki arti dansa atau gerakan yang dilakukan dengan melompat-lompat atau berjingkrak.

 

(Apa Arti Kata “Ajojing” yang Viral di TikTok, Foto: Freepik) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement