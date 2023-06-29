Rayakan HUT Ke-25 Bersama MNC Life, Morula IVF Indonesia Gelar Acara Inspiratif di Jakarta hingga Bali

MORULA IVF Indonesia merayakan ulang tahun ke-25 dengan menggelar acara bertajuk "25 Years of Nurturing Love, Hope & Miracle for Wonderful Families". Acara ini menandai perjalanan Morula IVF dalam membantu berbagai keluarga memperoleh kebahagiaan melalui teknologi reproduksi berbantu (TRB).

Perayaan tersebut mencakup tiga bagian penting, yaitu Morula Homecoming, Community Celebration, dan acara Seminar & Workshop dengan topik "Implementation of Genomic & Advance IVF Technology in Reproductive Medicine" di berbagai kota besar di antaranya Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Bali pada Sabtu 24 Juni 2023.

Morula Homecoming menjadi momen yang sangat spesial, yakni anak-anak yang lahir melalui program bayi tabung Morula IVF berkumpul kembali bersama keluarga dan tim medis Morula IVF. Acara ini memberikan kesempatan bagi keluarga untuk berbagi kisah-kisah inspiratif mereka, saling mendukung, dan merayakan keajaiban yang telah diberikan oleh Morula IVF selama 25 tahun terakhir.

Selain itu, Morula IVF juga mengadakan Community Celebration. "Acara ini untuk menghormati dan mengucapkan terima kasih kepada komunitas yang telah memberikan dukungan tak tergantikan dalam perjalanan Morula IVF selama ini," jelas CEO PT Morula Indonesia Dr dr Ivan R Sini GDRM MMIS FRANZCOG Sp.OG.

"Komunitas ini terdiri dari para pasien, keluarga, mitra medis, dan masyarakat umum yang telah memberikan dorongan moral, pengertian, dan motivasi yang luar biasa bagi Morula IVF untuk terus melangkah maju," imbuhnya.

Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25 ini, Morula IVF juga akan menyelenggarakan acara Seminar & Workshop dengan topik "Implementation of Genomic & Advance IVF Technology in Reproductive Medicine".

Acara ini bertujuan memperkenalkan dan membahas kemajuan terbaru dalam teknologi genomik dan IVF lanjutan yang telah menjadi tonggak dalam bidang kedokteran reproduksi. Para ahli Morula IVF dan pakar terkemuka dalam bidang ini berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka melalui presentasi, diskusi panel, dan sesi tanya jawab.

Morula IVF mengundang semua pihak yang tertarik, termasuk media, untuk ikut bergabung dalam perayaan ulang tahun ini dan mendapatkan wawasan yang berharga tentang perkembangan terbaru di bidang kedokteran reproduksi.

“Perayaan ulang tahun yang ke-25 ini bukan hanya cerita tentang Morula IVF Indonesia, melainkan perayaan untuk seluruh stakeholder, mulai dari pasien, komunitas, dokter, sahabat morula, partner dan sebagainya,” tutur dr Ivan.