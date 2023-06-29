Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Gaya Makeup Flawless ala Raisa, Cocok untuk Kondangan!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |05:00 WIB
5 Gaya Makeup Flawless ala Raisa, Cocok untuk Kondangan!
Gaya Makeup Flawless ala Raisa Cocok untuk Kondangan (Foto : Instagram/@raisa6690)
A
A
A

5 Gaya makeup flawless ala Raisa bisa jadi inspirasi untuk Anda yang ingin pergi kondangan. Ya, saat menghadiri acara kondangan, tentunya kamu ingin tampil cantik bukan?

Tidak hanya dari gaya outfit, tapi juga polesan makeup juga penting untuk membuat wajah lebih memesona. Pilihan makeup saat kondangan sendiri bermacam-macam, tergantung waktu dan gaya outfit yang dipakai.

Kalau malam hari, kamu bisa memakai makeup lebih bold, sementara saat siang hari kamu bisa memakai polesan makeup lebih simple.

Nah kali ini Okezone akan merangkum gaya makeup Raisa yang cocok untuk kondangan. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, Jumat (30/6/2023).

1. Makeup nuansa pink

Gaya Makeup Flawless ala Raisa

Makeup nuansa pink seperti ini bisa jadi pilihan untuk pergi kondangan. Di area mata kamu bisa pakai warna pink dengan disudut mata warna gelap. Kemudian ditambahkan bulu mata palsu dan eyeliner yang membuat mata kamu terlihat lebih tajam. Untuk lipstiknya kau bisa memakai warna pink yang membuat penampilan kamu lebih manis.

2. Beri kesan tajam di area mata

Gaya Makeup Flawless ala Raisa

Untuk gaya simple lainnya, kamu cukup bermain di area mata. Kamu bisa menggunakan eye shadow warna gelap di area bawah mata dan warna coklat di kelopaknya.

Jangan lupa menambahkan eyeliner dan maskara untuk membuat mata terlihat lebih indah. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan lipstik dengan warna nude glossy agar terlihat lebih natural.

3. Pakai lipstik pink glossy

Gaya Makeup Flawless ala Raisa

Di foto ini Raisa tampak cantik memakai makeup natural dengan sentuhan warna pink pada eyeshadow dan blush on-nya. Di foto itu dia memilih menggunakan makeup natural dan fokus di area bibir dengan warna pink glossy yang lebih terang.

