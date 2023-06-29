Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

8 Tips Rambut Bebas Rewel di Musim Hujan, Anti Kusut!

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |22:00 WIB
8 Tips Rambut Bebas Rewel di Musim Hujan, Anti Kusut!
Trik rambut anti kusut di musim hujan, (Foto: Freepik)
A
A
A

MUSIM hujan seperti beberapa waktu belakangan ini juga berdampak pada penampilan rambut. Ya, biasanya saat musim hujan karena rambut basah terkena air hujan, rambut jadi rewel susah diatur hingga kusut.

Mengatur rambut selama musim hujan memang agak menantang, karena kelembapan yang meningkat. Namu tenang, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga rambut bebas rewel dan anti kusut. Simak uraiannya di bawah ini, diwarta dari Times of India, Kamis (29/6/2023)

1. Jaga kebersihan rambut: Artinya, keramas teratur dengan sampo berformula ringan untuk menghilangkan kelebihan minyak, keringat, atau kotoran yang menumpuk karena kelembapan. Rambut bersih tidak akan mudah kusut.

2. Pakai kondisioner: Setelah keramas, pakai kondisioner berkualitas baik agar rambut tetap lembap dan mudah diatur. Fokus pada batang dan ujung rambut dan bilas sampai bersih.

3. Hindari produk styling berat: Selama musim hujan, sebaiknya jaga agar rambut Anda tetap ringan dan hindari produk penataan rambut yang berat. Heavy styling bisa membebani dan membuat rambut terlihat berminyak.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
