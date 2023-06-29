Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tanda Kolesterol Meningkat, yang Banyak Makan Daging Wajib Baca!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |02:05 WIB
5 Tanda Kolesterol Meningkat, yang Banyak Makan Daging Wajib Baca!
Daging dibakar (Foto:Freepik)
A
A
A

SAAT Idul Adha banyak orang makan daging sapi dan kambing. Nah, saat makan daging sebaiknya dibatasi, apalagi daging merah terdapat kolesterol. Kolesterol sendiri terbagi atas dua macam yaitu Lipoprotein densitas rendah (LDL) dan lipoprotein densitas tinggi (HDL) atau kolesterol baik.

Khusus untuk kolesterol jahat, bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius. "Dengan kolesterol tinggi, Anda dapat mengembangkan timbunan lemak di pembuluh darah. Terkadang, endapan tersebut bisa tiba-tiba pecah dan membentuk gumpalan menyebabkan serangan jantung atau stroke," keterangan dalam Mayoclinic.

 sate kambing

Sehingga perlu disadari, jika ada gejala atau tanda saat kolesterol meningkat, berikut penjelasannya.

1. Nyeri leher

Salah satu studi membuktikan bahwa adanya korelasi nyeri leher dengan kadar kolesterol dalam tubuh. Dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa tingkat perempuan mengalami nyeri leher lebih banyak, dibandingkan pria .

"Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam prevalensi nyeri leher antara pria (20,5%) dan wanita (21,5%). Namun, prevalensi kekakuan leher dan bahu secara signifikan lebih tinggi pada wanita (60,3%) dibandingkan pada pria (38,0%; P <0,05)," jeals penelitian itu, dilansir National Library Medicine.

2. Warna kaki pucat

Saat kondisi kolesterol sedang meningkat bisa mempengaruhi aliran darah yang bisa mengubah warna kulit kaki Anda. Itu karena sel-sel tidak mendapatkan nutrisi tepat akibat berkurangnya aliran darah membawa nutrisi dan oksigen.

 BACA JUGA:

3. Nyeri di kaki

Buka hanya nyeri di bagian leher, tapi juga bisa di kaki, salah satu gejala PAD (penyakit arteri perifer). Sebab ini terjadi karena arteri kaki Anda tersumbat, darah kaya oksigen dalam jumlah yang cukup dan dibutuhkan tidak mencapai bagian bawah kaki.

Itu bisa membuat kaki Anda terasa berat dan lelah. Kebanyakan orang dengan kadar kolesterol tinggi mengeluhkan rasa sakit membakar di tungkai bawah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
