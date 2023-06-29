Berjuang Lawan Infeksi Bakteri, Madonna Masih Dirawat di Ruang ICU

PENYANYI legendaris Madonna dikabarkan masih terbaring lemah di ruang ICU sampai saat ini, karena kondisi kesehatannya yang memburuk.

Tak kunjung membaik, seperti dilansir dari Daily Mail, Kamis (29/6/2023), bahkan manajemen Madonna mulai melakukan rapat virtual lewat Zoom untuk membahas kemungkinan terburuk penyanyi papan atas tersebut tak akan selamat.

Madonna sendiri dilarikan ke rumah sakit sejak Sabtu akhir pekan lalu. Sampai berita ini dilansir, sayangnya belum ada tanda-tanda bahwa wanita berusia 64 tahun itu akan pulih sembuh dan keluar dari ruang dengan pengawasan ketat tersebut.

Satu sumber berkata bahwa dalam situasi ini tidak ada yang tahu pasti bagaimana kondisi darurat Madonna ini akan berakhir. Merujuk pada keterangannyal, Madonna disebut sangat sakit dan tidak bisa dipungkiri ada ketakutan untuk akhir yang terburuk.

"Menyadari bahwa seseorang dalam perawatan intensif itu menakutkan. Sehingga ada banyak kekhawatiran, “ ujar sumber yang tidak disebutkan namanya tersebut.