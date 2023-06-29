Pernah Berjaya, 7 Negara Ini Sekarang Sudah Hilang dari Peta Dunia!

Vermont pernah jadi negara berdaulat sebelum jadi bagian dari Amerika Serikat. (Foto: Rove.me)

DUNIA terus berubah. Peristiwa besar atau kejayaan sebuah negara zaman dulu bisa hilang seiring berjalannya waktu. Ada sejumlah negara yang pernah muncul dalam sejarah lalu tenggelam bahkan hilang dari peta dunia. Penyebabnya bermacam ragam, salah satunya karena peperangan.

Peribahasa dunia memang kejam ada benarnya karena sejarah membuktikan bahwa negara-negara kuat sering menjajah negara lemah lalu menguasai wilayah dan semua kekayaannya. Hasilnya adalah negara yang kalah bisa hilang dari pengakuan dunia bahkan lenyap dari peta.

Berikut negara-negara yang sudah hilang dari peta dunia.

BACA JUGA:

1. Prusia

Selama abad ke-19, Kekaisaran Prusia menjadi pusat kekuatan militer di Eropa. Negara Prusia dimulai pada abad ke-13 ketika Ksatria Teutonik, sebuah ordo Jerman, mengklaim memiliki sebagian besar wilayah di pantai Baltik di Polandia saat ini.

Setelah berperang dan kalah dari Polandia, Prusia menjadi Kadipaten dan pengikut Polandia.

Tak hanya itu, lantaran penguasanya gagal menghasilkan ahli waris, Kadipaten Prusia jatuh ke tangan Brandenburg, wilayah bekas Kekaisaran Romawi Suci.

Prusia (Wikipedia)



Prusia sendiri membentuk sejarah Jerman, dengan ibukotanya di Berlin setelah 1451. Setelah 1871, Prussia bersatu dengan Jerman, yang menyebabkan negara tersebut kehilangan identitas khususnya. Alhasil negara tersebut dibubarkan dengan aci pada tahun 1932, dengan resmi pada tahun 1947.

2. Republik Texas

Meskipun baru merdeka selama kurang dari satu dekade, dari 1836 hingga 1846, bekas negara ini mewakili sebagian besar wilayah geografis Amerika Utara dan memainkan peran penting dalam sejarah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kekaisaran Spanyol.

Texas memulai kehidupan kolonialnya sebagai wilayah Spanyol. Selama Perang Kemerdekaan Meksiko (1810-1821), Texas berhasil menimbulkan serangkaian kekalahan di Spanyol dan memutuskan untuk melakukannya sendiri, menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 April 1813.

Tak bertahan lama, pada 18 Agustus, pasukan Texas mengalami kekalahan telak. Namun, hanya enam tahun kemudian, upaya Texas untuk kemerdekaan diperbarui, tetapi digagalkan oleh Spanyol.

Pada 1821, Meksiko, bersama dengan wilayah Texasnya, memperoleh kemerdekaannya dari Spanyol. Pada 1834, orang Amerika di Texas melebihi jumlah orang Meksiko, menambah bahan bakar ke dalam api revolusioner, dan pada 1836, Texas mendeklarasikan kemerdekaan lagi.

Selama sepuluh tahun keberadaannya, negara itu terus-menerus berperang tidak hanya dengan Meksiko tetapi juga dengan suku Comanche yang mengintensifkan persaingan antara dua faksi politik utama di negara baru tersebut.

Akhirnya, pada tanggal 29 Desember 1845, Texas dianeksasi oleh Amerika Serikat setelah pemungutan suara populer tentang masalah tersebut.

3. Yugoslavia

Yugoslavia diketahui memiliki sejarah singkat dan berdarah. Pada akhir abad ke-17, gagasan tentang satu negara yang menyatukan semua orang Slavia Selatan lahir, tetapi hal ini baru terwujud setelah Perang Dunia Pertama.

Serbia, Kroasia, dan Slovenia dipersatukan menjadi satu bangsa yang dikenal sebagai "Negara Versailles". Baru pada 1929 pemerintah secara resmi mulai menggunakan nama "Yugoslavia".

Tim sepakbola nasional Yugoslavia

Hanya saja, pada 1941, Yugoslavia diserbu oleh Nazi Jerman, dan setelah 11 hari, negara tersebut ditaklukkan. Nazi membaginya menjadi wilayah komponennya dan mendirikan Kroasia sebagai negara satelit fasis.

Empat tahun berselang, setelah kekalahan Nazi, Yugoslavia direformasi. Di bawah pimpinan komunis, Marsekal Josip Broz Tito, bekas negara ini meniru struktur Uni Soviet.

Setelah kematian Tito pada 1980, negara tersebut perlahan-lahan mengalami perpecahan karena ketegangan etnis meningkat di negara bagian konstituen. Kini, wilayah dan negara merdeka yang membentuk Yugoslavia adalah Kroasia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Montenegro, dan Slovenia.