HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Misteri Pantai Sembukan, Pintu Gerbang Nyi Roro Kidul Bertemu Pakubuwono

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |14:03 WIB
Kisah Misteri Pantai Sembukan, Pintu Gerbang Nyi Roro Kidul Bertemu Pakubuwono
Pantai Sembukan di Wonogiri, Jawa Tengah. (Foto: bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com)
A
A
A

PANTAI Sembukan di Dusun Kranding, Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah begitu eksotis. Pantai berpasir putih dengan bukit hijau dan ombak bergumul dengan batu-batu karang adalah pemandangan yang memanjakan mata.

Namun di balik keindahannya yang mengundang daya wisatan, Pantai Sembukan juga menyimpan kisah misteri Nyi Roro Kidul, sosok gaib penguasa Laut Selatan Jawa.

 BACA JUGA:

Mengutip dari channel Youtube Sobat Asik, Pantai Sembukan konon dipercaya sebagai pintu gerbang ke 13 Nyi Roro Kidul bertemu Pakubuwono, Raja Surakarta.

 Ilustrasi

Ilustrasi Nyi Roro Kidul

Karenanya pada malam 1 Suro, abdi dalem Keraton Surakarta mempersembahkan sesaji untuk Nyi Roro Kidul.

 BACA JUGA:

Ritual Kasunanan Surakarta tersebut dikenal dengan Larung Ageng. Tujuannya untuk memberikan keselamatan bagi masyarakat dari gangguan roh halus dan menolak bala. Hanya orang tertentu saja yang dapat mengikuti upacara Larung Ageng.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
