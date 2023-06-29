Idul Adha 2023, Aktivitas Wisata Bahari di Sabang Aceh Ditutup 2 Hari

SEJUMLAH aktivitas wisata laut di Kota Sabang, Provinsi Aceh khususnya di kawasan objek wisata Iboih, ditutup sementara saat merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah.

"Sehubungan kita merayakan Idul Adha, aktivitas wisata laut akan ditutup sementara selama dua hari," kata Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi di Kota Sabang seperti dilansir dari ANTARA, Kamis (29/6/2023).

Penutupan sementara ini, terhitung mulai Lebaran pertama dan kedua yakni 29-30 Juni 2023, dan akan dibuka kembali nanti pada Lebaran ketiga pada 1 Juli 2023.

"Ini merupakan kearifan lokal di Iboih setiap lebaran Idul Adha yang harus kita hormati. Tapi tidak perlu khawatir karena aktivitas laut akan dibuka kembali 1 Juli 2023," ujarnya.

Dia menambahkan, meskipun aktivitas wisata laut di tutup sementara, objek wisata lainnya tetap bisa dikunjungi dengan bebas, seperti Gua Sarang, Kota Tua, Benteng Jepang, dan lain sebagainya.