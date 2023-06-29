Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

2 Hari Lagi! Kejar Diskon Tiket Pesawat sampai Rp300 Ribu di Mister Aladin!

Salman Mardira , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |13:14 WIB
2 Hari Lagi! Kejar Diskon Tiket Pesawat sampai Rp300 Ribu di Mister Aladin!
Mister Aladin (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

WALAUPUN tidak seramai Idulfitri, namun pada liburan Iduladha juga terdapat orang yang bersilaturahmi untuk merayakan hari besar umat Islam ini. Nah, kini ada kabar baik untuk Anda yang ingin berkunjung ke tempat sanak saudara namun lokasinya jauh.

Soalnya, Mister Aladin punya diskon hingga Rp300.000 yang berlaku untuk pemesanan tiket pesawat! Tapi, promonya berakhir 2 hari lagi nih, yakni pada 30 Juni 2023. Makanya, buruan deh pesan tiketnya sebelum ketinggalan!

 BACA JUGA:

Sekarang, nggak ada lagi kata menunda niat baik untuk mengunjungi anggota keluarga maupun saudara akibat ongkos perjalanannya yang mahal. Dengan Mister Aladin, Anda tetap bisa liburan namun tidak menguras dompet.

Selain itu, bersilaturahmi juga dapat memperluas rezeki, mengakrabkan diri dengan mereka, bermanfaat dalam keberkahan umur, serta dijauhkan dari kematian yang buruk menurut (HR. Al-Bazzar, Hakim).

Halaman:
1 2
      
