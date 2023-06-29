5 Tips Liburan Menyenangkan Sesuai Budget, Biar Lebih Hemat

LIBUR panjang karena bertepatan dengan Idul Adha 1444 Hijriah dan liburan sekolah akhir semester genap 2023 menjadi momentum paling cocok untuk berwisata. Liburan dengan anggaran terbatas tetap menyenangkan. Ada beberapa tips yang harus diikuti.

Sebelum Anda pergi liburan, tentunya harus mempersiapkan segala halnya. Alih-alih ingin menghibur hati dengan pergi liburan, karena tanpa persiapan matang malah jadi kebobolan.

Rencanakan liburan Anda dengan baik dan sesuaikan dengan budget. Berikut tips yang harus diperhatikan.

BACA JUGA:

1. Tentukan Destinasi yang Dituju

Sebelum Anda berangkat liburan, tentunya harus menentukan lebih dulu destinasi wisata yang akan dituju. Jika budget yang dimiliki lebih dari cukup, bisa memilih tempat-tempat yang harganya pun relatif dengan uang saku Anda.

Ilustrasi

Akan tetapi jika budget yang dimiliki pas-pasan, cobalah datang ke desa-desa wisata atau pantai yang jangkauannya bisa menggunakan transportasi umum.

2. Pakai Transportasi Umum

Lalu gunakan transportasi umum saat pergi liburan, karena ada beberapa keuntungan yang didapatkan yaitu di antaranya lebih hemat ongkos, jalan terarah dan Anda tidak perlu membawa kendaraan pribadi.

BACA JUGA:

Selain itu, memakai transportasi umum juga bisa menambah pengalaman baru. Kemudian Anda akan lebih mudah menghafal rute jalan, sehingga Anda akan terhindar dari tersasar di daerah yang akan dituju.

3. Cari Penginapan

Selanjutnya, Anda bisa mencari penginapan yang harganya relatif terjangkau namun dekat dengan tempat dituju. Apalagi bagi backpacker dan solo traveling, biasanya tidak perlu hotel mewah. Akan tetapi Anda dapat mencari homestay sebagai penggantinya.

Apabila Anda pergi ke perkampungan atau desa, biasanya masyarakat sekitar ada yang menyediakan tempat di rumahnya untuk disewakan.

Harganya pun sangat bersahabat, bahkan Anda juga bisa lebih dekat dengan lingkungan setempat. Sementara itu apabila ingin menginap di hotel, Anda bisa mencari promosi-promosi di beberapa aplikasi perjalanan.