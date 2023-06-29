Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tips Liburan Menyenangkan Sesuai Budget, Biar Lebih Hemat

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |16:00 WIB
5 Tips Liburan Menyenangkan Sesuai Budget, Biar Lebih Hemat
Ilustrasi (Foto: Huffingtonpost)
A
A
A

LIBUR panjang karena bertepatan dengan Idul Adha 1444 Hijriah dan liburan sekolah akhir semester genap 2023 menjadi momentum paling cocok untuk berwisata. Liburan dengan anggaran terbatas tetap menyenangkan. Ada beberapa tips yang harus diikuti.

Sebelum Anda pergi liburan, tentunya harus mempersiapkan segala halnya. Alih-alih ingin menghibur hati dengan pergi liburan, karena tanpa persiapan matang malah jadi kebobolan.

Rencanakan liburan Anda dengan baik dan sesuaikan dengan budget. Berikut tips yang harus diperhatikan.

 BACA JUGA:

1. Tentukan Destinasi yang Dituju

 

Sebelum Anda berangkat liburan, tentunya harus menentukan lebih dulu destinasi wisata yang akan dituju. Jika budget yang dimiliki lebih dari cukup, bisa memilih tempat-tempat yang harganya pun relatif dengan uang saku Anda.

 Ilustrasi

Ilustrasi

Akan tetapi jika budget yang dimiliki pas-pasan, cobalah datang ke desa-desa wisata atau pantai yang jangkauannya bisa menggunakan transportasi umum.

2. Pakai Transportasi Umum

Lalu gunakan transportasi umum saat pergi liburan, karena ada beberapa keuntungan yang didapatkan yaitu di antaranya lebih hemat ongkos, jalan terarah dan Anda tidak perlu membawa kendaraan pribadi.

 BACA JUGA:

Selain itu, memakai transportasi umum juga bisa menambah pengalaman baru. Kemudian Anda akan lebih mudah menghafal rute jalan, sehingga Anda akan terhindar dari tersasar di daerah yang akan dituju.

3. Cari Penginapan

Selanjutnya, Anda bisa mencari penginapan yang harganya relatif terjangkau namun dekat dengan tempat dituju. Apalagi bagi backpacker dan solo traveling, biasanya tidak perlu hotel mewah. Akan tetapi Anda dapat mencari homestay sebagai penggantinya.

 

Apabila Anda pergi ke perkampungan atau desa, biasanya masyarakat sekitar ada yang menyediakan tempat di rumahnya untuk disewakan.

Harganya pun sangat bersahabat, bahkan Anda juga bisa lebih dekat dengan lingkungan setempat. Sementara itu apabila ingin menginap di hotel, Anda bisa mencari promosi-promosi di beberapa aplikasi perjalanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement