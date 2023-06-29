Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Tips Agar Tetap Sehat dan Segar saat Liburan Bareng Anak

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |10:00 WIB
6 Tips Agar Tetap Sehat dan Segar saat Liburan Bareng Anak
Ilustrasi liburan anak.(Foto: Golyak)
A
A
A

KETIKA pergi liburan, tentunya ada banyak hal yang harus dipersiapkan khususnya saat membawa anak-anak. Salah satunya adalah soal kesehatan, tentunya harus Anda utamakan apalagi saat ini cukup banyak jenis penyakit yang bermunculan.

Lalu apa saja yang harus dipersiapkan, agar liburan Anda tetap sehat dan juga menyenangkan. Tapa khawatir jatuh sakit di tempat Anda sedang berlibur.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 6 tips yang bisa jadi rekomendasi.

 BACA JUGA:

1. Perbanyak Minum Air

 

Ketika pergi liburan biasanya cairan dalam tubuh akan mudah terkuras, dan akibatnya menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Akibatnya tak hanya tenggorokan kering, tapi bisa jadi lemas, bahkan tidak bergairah.

Oleh karena itu saat liburan jangan lupa perbanyak minum air. Disarankan pula minum air putih atau mineral, dan kurangi minuman kemasan atau berperasa.

 Ilustrasi

Ilustrasi minum air putih

Ketua Departemen Ilmu Gizi FKUI, Dr. Nurul Ratna, M. Gizi,SpGK memaparkan, air di dalam tubuh kita adalah hal yang sangat penting.

Tanpa adanya air yang cukup dan berkualitas, organ tubuh vital tidak dapat berfungsi dengan baik.

"Hal yang perlu diingat juga kita harus memastikan sumber air nya murni, berkualitas dan terlindungi," katanya.

 BACA JUGA:

2. Jangan Telat Makan

Saking asyiknya liburan, terkadang sebagian orang malah lupa atau telat makan. Misalnya tidak sarapan, padahal hal ini adalah sesuatu penting agar lambung tetap terjaga selama beraktivitas.

Saat liburan, Anda bisa mengonsumsi makan-makanan yang mudah dicerna atau dibawa kemanapun. Contohnya roti, Anda bisa memakannya saat sarapan serta mengganjal perut saat lapar.

 

3. Sedia Vitamin dan Obat-obatan

Selanjutnya jangan lupa membawa persediaan vitamin dan obat-obatan pribadi. Ketika pergi liburan pun, tubuh Anda tetap membutuhkan kedua doping tersebut. Namun sebagian malah ada yang sering mengabaikannya. Padahal selain mental, kesehatan tubuh juga sangat penting.

Disarankan untuk mengonsumsi vitamin, agar tidak mudah terserang penyakit dan menjaga daya tahan tubuh Anda dari segala cuaca. Kemudian untuk obat-obatan, jika Anda merasa kurang enak badan, bisa langsung meminumnya.

