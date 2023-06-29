Berwisata ke Batam saat Libur Panjang, Turis Harus Pesan Hotel Jauh Hari

PARIWISATA Batam semakin menggeliat. Tiap akhir pekan atau hari libur, kota terbesar di Kepulauan Riau ini selalu ramai wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Okupansi hotel turut naik.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam mengimbau kepada turis yang mau liburan ke Batam untuk memesan hotel jauh hari, karena memasuki musim libur panjang tingkat hunian hotel akan penuh.

"Sabtu dan Minggu (1-2 Juli) itu sudah susah untuk memesan hotel, karena pasti sudah ramai orang yang pergi berlibur saat libur panjang ini. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari sudah memesan," ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata di Batam seperti dilansir dari ANTARA, Jumat (30/6/2023).

Ardi mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam dan mengatakan bahwa tingkat hunian hotel pada saat libur panjang nanti terus mengalami peningkatan.

"Tentunya ini hal baik yang kita rasakan. Nantinya tentu tidak hanya di hotel saja yang berimbas, tapi juga tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Batam," katanya.

Maka dari itu, kata dia lagi, untuk lebih membuat wisatawan nyaman saat berlibur di Batam, pihaknya juga sudah mengeluarkan surat edaran Wali Kota tentang imbauan memiliki alat keselamatan di tempat-tempat wisata.