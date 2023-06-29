Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Berwisata ke Batam saat Libur Panjang, Turis Harus Pesan Hotel Jauh Hari

Antara , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |02:03 WIB
Berwisata ke Batam saat Libur Panjang, Turis Harus Pesan Hotel Jauh Hari
Traveler di Bandara Hang Nadim, Kota Batam. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

PARIWISATA Batam semakin menggeliat. Tiap akhir pekan atau hari libur, kota terbesar di Kepulauan Riau ini selalu ramai wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Okupansi hotel turut naik.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam mengimbau kepada turis yang mau liburan ke Batam untuk memesan hotel jauh hari, karena memasuki musim libur panjang tingkat hunian hotel akan penuh.

 BACA JUGA:

"Sabtu dan Minggu (1-2 Juli) itu sudah susah untuk memesan hotel, karena pasti sudah ramai orang yang pergi berlibur saat libur panjang ini. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari sudah memesan," ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata di Batam seperti dilansir dari ANTARA, Jumat (30/6/2023).

 

Ardi mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam dan mengatakan bahwa tingkat hunian hotel pada saat libur panjang nanti terus mengalami peningkatan.

 BACA JUGA:

"Tentunya ini hal baik yang kita rasakan. Nantinya tentu tidak hanya di hotel saja yang berimbas, tapi juga tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Batam," katanya.

Maka dari itu, kata dia lagi, untuk lebih membuat wisatawan nyaman saat berlibur di Batam, pihaknya juga sudah mengeluarkan surat edaran Wali Kota tentang imbauan memiliki alat keselamatan di tempat-tempat wisata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2948083/jadi-prototipe-destinasi-hijau-di-batam-apa-saja-daya-tarik-pulau-nirup-8klf7q9dsP.JPG
Jadi Prototipe Destinasi Hijau di Batam, Apa Saja Daya Tarik Pulau Nirup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/408/2934905/menelusuri-jejak-vietnam-di-pulau-galang-rela-arungi-samudera-demi-mendapat-suaka-y9LjUEECMB.JPG
Menelusuri Jejak Vietnam di Pulau Galang, Rela Arungi Samudera demi Mendapat Suaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/301/2880721/6-oleh-oleh-khas-batam-jangan-lupa-diborong-sebelum-pulang-BAuGAonPCC.JPG
6 Oleh-Oleh Khas Batam, Jangan Lupa Diborong sebelum Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/408/2830195/28-tempat-wisata-di-batam-surga-pantai-yang-menakjubkan-CRYowYG823.jpg
28 Tempat Wisata di Batam, Surga Pantai yang Menakjubkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/406/2822703/okupansinya-tembus-100-persen-susahnya-cari-hotel-di-batam-saat-akhir-pekan-FawFJQehXe.jpg
Okupansinya Tembus 100 Persen, Susahnya Cari Hotel di Batam saat Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/13/408/2813304/5-aktivitas-seru-yang-bisa-dilakukan-di-nongsa-batam-pulau-cantik-dekat-singapura-vp0FluuQpK.jpg
5 Aktivitas Seru yang Bisa Dilakukan di Nongsa Batam, Pulau Cantik Dekat Singapura
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement