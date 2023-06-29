Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Intip Rahasia Chef Masak Tongseng Kambing, Enak Tanpa Bau Prengus

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |20:00 WIB
Intip Rahasia Chef Masak Tongseng Kambing, Enak Tanpa Bau Prengus
Tips masak tongseng kambing ala Chef, (Foto: MPI/ Sukardi)
A
A
A

TIDAK hanya dibakar jadi sate kambing, biasanya tongseng kambing juga jadi menu alternatif pilihan banyak orang dalam mengolah daging hewan satu ini ketika perayaan Idul Adha tiba.

Bukan cuma enak, tongseng kambing juga diyakini lebih rendah kolesterol karena proses pengolahan dengan cara direbus. Selain itu, dengan aneka banyak sayuran sebagai pelengkap di dalam menu ini, sehingga tetap ada serat yang masuk ke dalam tubuh.

Tapi, mengolah daging kambing untuk jadi tongseng ternyata perlu trik khusus. Ini penting untuk diketahui, apalagi buat Anda yang khawatir daging kambing akan bau atau teksturnya alot.

Seperti diungkap Chef Gilang Ramadhano, setidaknya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan saat mengolah kambing menjadi hidangan tongseng. Pertama adalah soal penggunaan dagingnya. Chef Gilang sendiri lebih merekomendasikan untuk menggunakan daging segar, ketimbang daging presto.

 BACA JUGA:

"Kalau pakai daging kambing presto, banyak kaldu alami yang akan hilang," kata Chef Gilang saat ditemui langsung MNC Portal di acara Moorlife Berbagi Kasih: Berbagi Berkah Qurban di 38 Provinsi di kawasan Tangerang Selatan, Kamis (29/6/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
