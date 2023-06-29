Berapa Kalori Daging Kambing?

DAGING kambing, merupakan salah satu hewan yang biasa disembelih saat kurban Idul Adha. Memang, daging kambing dikenal memiliki kolesterol tinggi dan berbahaya untuk penderita darah tinggi.

Pada kenyatannya, daging kambing yang mengandung 63 persen daging merah adalah alternatif sehat selain daging sapi dan ayam. Pasalnya, daging kambing memiliki total kalori, lemak, dan kolesterol yang lebih rendah.

Lantas, berapa kalori yang dimiliki daging kambing? Berikut ini fakta yang diteliti oleh Alabama Cooperative Extension Service (ACES), seperti dikutip dari Aces.edu.

Kalori dan Lemak

Setiap tiga ons porsi daging kambing mengandung 122 kalori, dibandingkan daging sapi yang memiliki 179 kalori dan ayam dengan 162 kalori. Daging kambing memiliki 2,6 gram lemak per tiga ons, atau sepertiga dari lemak sapi yang memiliki 7,9 gram lemak dan kira-kira setengah 6,3 gram lemak ayam. Dengan demikian, satu porsi daging kambing hanya 4 persen dari total lemak harian berdasarkan diet 2.000 kalori.

Protein

Daging hewan merupakan sumber protein yang lengkap, yang mengandung delapan asam amino yang tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh Anda. Bahkan, 3 ons kambing memenuhi 46 persen dari kebutuhan dasar harian protein manusia.

Banyak orang berjuang untuk menyeimbangkan protein dan lemak dalam dalam daging. Daging kambing memiliki 23 gram protein yang sebanding dengan satu porsi daging sapi juga ayam yang memiliki 25 gram protein.