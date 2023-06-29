Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini Buah-buahan yang Cocok Dimakan Bersama Daging Kurban

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:25 WIB
Ini Buah-buahan yang Cocok Dimakan Bersama Daging Kurban
Buah dan Sayur. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HARI Raya Idul Adha memang identik dengan olahan daging hasil kurban. Mengonsumsi daging memang memberikan kita protein yang diperlukan oleh tubuh. Meski demikian, kita tetap harus meneyeimbangkan asupan daging dengan buah ataupun sayuran. Dengan demikian, kita dapat mengonsumsi daging tanpa khawatir akan dampak buruknya di masa mendatang.

Guru Besar di bidang Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga Institut Pertanian Bogor Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS, menyarankan untuk mengkonsumsi buah segar sebelum menyantap menu daging Lebaran untuk membantu menjaga kesehatan tubuh selama Idul Adha.

Menyantap buah sebelum makan daging membantu menyeimbangkan kandungan lemak yang tinggi dari menu Lebaran, terutama bagi penderita kolesterol, penyakit jantung dan hipertensi.

“Meski Idul Adha identik dengan daging berlimpah, mohon tetap waspada dalam mengonsumsinya. Jangan berlebihan dan upayakan selalu tersedia sayur dan buah sebagai makanan penyerta,” kata Ali seperti dilansir dari Antara.

Selain dapat menyeimbangkan kesehatan, mengonsumsi buah sebelum makan berat, Ali menjelaskan, dapat membuat perut merasa lebih kenyang. Jika perut kenyang, maka seseorang tidak berlebihan saat menyantap hidangan khas lebaran seperti gulai, opor, rendang, dan lain-lain. “Makanan saat Lebaran umumnya padat kalori baik karena santan dan lemak,“ kata Ali.

Makanan penyeimbang terbaik saat Lebaran, kata Ali, adalah sayuran dan buah segar sehingga asupan serat, vitamin, dan mineral dapat menyeimbangkan dengan makanan tinggi kalori itu.

Buah yang dia anjurkan dikonsumsi sebelum santapan berat adalah buah-buahan yang mudah ditemui seperti apel, pir, dan jeruk. Meski sederhana, buah tersebut mengandung kaya nutrisi baik bagi tubuh.

