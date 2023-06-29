Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ahli Gizi Ingatkan Kadar Lemak Pengolahan Daging Kurban, Imbangi dengan Asupan Nabati Ya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |15:28 WIB
Ahli Gizi Ingatkan Kadar Lemak Pengolahan Daging Kurban, Imbangi dengan Asupan Nabati Ya
Daging Kurban. (Foto: Okezone)
A
A
A

DAGING kurban seperti sapi, kambing ataupun domba memang akan dibagikan kepada masyarakat untuk kemudian diolah menjadi makanan. Daging pun menjadi sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh tubuh.

Meski menjadi sumber protein, tapi konsumsi daging hewan kurban tersebut memang harus diimbangi. Hal ini dilakukan agar kita tidak kelebihan asupan daging dan malah membahayakan tubuh.

Ahli Gizi RSUD Kota Tangerang Lia Efritanurika mengatakan, menyantap daging kurban Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi dengan olahan apapun boleh saja sebagai sumber protein hewani tetapi harus ditambahkan dengan asupan nabati dalam satu piring yang sama

"Dalam satu piring atau satu porsi ketika menyantap daging kurban pastikan ada protein nabati untuk menyeimbangkan gizi. Contohnya, tahu, tempe, dan tumis sayur atau olah daging menjadi sop dengan tambahan wortel, tomat, dan sayur-sayur lainnya," kata Lia Efritanurika seperti dilansir dari Antara.

Selain melengkapi dengan sayur mayur, Lia menyarankan untuk memperhatikan agar penggunaan santan, minyak, atau margarin tidak berlebih saat mengolah daging.

Kemudian, lanjut Lia, disarankan pula membuang bagian lemak pada daging untuk mengurangi konsumsi lemak berlebih di tubuh."Usahakan untuk menggunakan hanya bagian merah saja tanpa ada lemak atau sedikit lemak," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/298/3150470/daging-MWtj_large.jpeg
5 Tips Pola Makan untuk Pasien Pengobatan Kanker, Batasi Daging Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145540/jahe-d4C2_large.jpg
Cara Masak Daging Kurban Tanpa Bau Prengus, Pakai Rempah Ini Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145511/jantung-5Byr_large.jpg
Mitos Daging Kambing Tinggi Kolesterol, Ternyata Bagus untuk Kesehatan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/298/3145204/daging-FS5Y_large.jpg
Punya Banyak Daging Kurban? Simak 6 Cara Menyimpannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/298/3135058/gandeng_ranch_market_nsw_beef_escapade_manjakan_pencinta_kuliner_indonesia_dengan_daging_premium_australia-TmMj_large.jpg
Gandeng Ranch Market, NSW Beef Escapade Manjakan Pencinta Kuliner Indonesia dengan Daging Premium Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/298/3021921/5-trik-buat-daging-sapi-dan-kambing-empuk-lebih-hemat-gas-loh-OTJKpnihq0.jpg
5 Trik Buat Daging Sapi dan Kambing Empuk, Lebih Hemat Gas Loh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement