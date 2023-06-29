Ahli Gizi Ingatkan Kadar Lemak Pengolahan Daging Kurban, Imbangi dengan Asupan Nabati Ya

DAGING kurban seperti sapi, kambing ataupun domba memang akan dibagikan kepada masyarakat untuk kemudian diolah menjadi makanan. Daging pun menjadi sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh tubuh.

Meski menjadi sumber protein, tapi konsumsi daging hewan kurban tersebut memang harus diimbangi. Hal ini dilakukan agar kita tidak kelebihan asupan daging dan malah membahayakan tubuh.

Ahli Gizi RSUD Kota Tangerang Lia Efritanurika mengatakan, menyantap daging kurban Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi dengan olahan apapun boleh saja sebagai sumber protein hewani tetapi harus ditambahkan dengan asupan nabati dalam satu piring yang sama

"Dalam satu piring atau satu porsi ketika menyantap daging kurban pastikan ada protein nabati untuk menyeimbangkan gizi. Contohnya, tahu, tempe, dan tumis sayur atau olah daging menjadi sop dengan tambahan wortel, tomat, dan sayur-sayur lainnya," kata Lia Efritanurika seperti dilansir dari Antara.

Selain melengkapi dengan sayur mayur, Lia menyarankan untuk memperhatikan agar penggunaan santan, minyak, atau margarin tidak berlebih saat mengolah daging.

Kemudian, lanjut Lia, disarankan pula membuang bagian lemak pada daging untuk mengurangi konsumsi lemak berlebih di tubuh."Usahakan untuk menggunakan hanya bagian merah saja tanpa ada lemak atau sedikit lemak," katanya.