Resep Lemah Iga Sapi Buat yang Kangen ke Bangka-Belitung

PERAYAAN Idul Adha 1444 Hijriyah hari ini memang menjadi saat dimana umat Muslim berkurban. Biasanya, yang menjadi kurban adalah sapi, domba, dan kambing, yang dagingnya kemudian dibagikan pada masyarakat kurang mampu.

Nah, jika Anda kebingungan untuk mengolah daging kurban selain sate, rendang, dan steakm kenapa tidak mencoba untuk membuat Lempah Iga Sapi? Lempah adalah hidangan asal Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung.

Nah, berikut resepnya Lemah Iga Sapi sebagaimana dikutip Antara dari buku "Inspirational Ideas for Home Cooking ala Xander’s Kitchen" yang ditulis oleh Junita.

Bahan:

1 kilogram iga sapi

5 lenjar kacang panjang, potong-potong 5 cm

Cabai rawit utuh secukupnya