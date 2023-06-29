Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sate Kambing Bentuk Unik, Bikin Otak Netizen Traveling

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:35 WIB
Sate Kambing Bentuk Unik, Bikin Otak Netizen Traveling
Sate kambing bentuk unik, (Foto: Tangkapan layar Twitter @Andyhuskyyy)
A
A
A

SATE kambing jadi salah satu elemen paling kental di momen perayaan Idul Adha. Ya, selain aneka hidangan daging sapi, sate kambing memang jadi santapan favorit banyak orang ketika merayakan Lebaran Haji.

Idul Adha yang identik dengan sate kambing, momen bakar sate tersebut jadi hal yang menyenangkan karena dilakukan bersama keluarga atau orang terdekat. Namun bagaimana bila satenya memiliki bentuk unik yang tak biasa? Seperti bentuk sate yang beredar di linimasa jagat maya, dibagikan netizen pemilik akun Twitter @andyhuskyyy.

(Foto: Tangkapan layar Twitter @andyhuskyyya)

Sang netizen terlihat mengunggah dua kolase foto sate berbentuk unik yang sedang dibakar, tampak sekilas seperti Mr. P. Jika dilihat lebih seksama, pada sate tersebut di bagian ujungnya menggunakan jantung ayam, kemudian bagian tengahnya menggunakan leher ayam, dan ada pula ampela dibelah jadi dua.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
